https://tr.sputniknews.com/20220322/abd-baskani-biden-yeni-dunya-duzenine-onderlik-etmeliyiz-1054962133.html

Biden: ABD, yeni dünya düzenine önderlik etmeli

Biden: ABD, yeni dünya düzenine önderlik etmeli

ABD Başkanı Joe Biden, “Dışarıda yeni bir dünya düzeni kurulacak ve biz buna öncülük etmeliyiz” ifadelerini kullandı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

abd

joe biden

tony blair

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İş insanlarıyla yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden, dünyanın, her üç veya dört nesilde bir yaşanan bir 'dönüm noktası'ndan geçtiğini söyleyerek, bundan doğacak sonuçları belirlemenin ABD'ye bağlı olduğunu iddia etti."Geçen gün bir güvenlik toplantısında üst düzey askeri insanlardan birinin bana söylediği gibi, 1900 ila 1946 yılları arasında 60 milyon insan öldü" diyen Biden, bundan sonra liberal bir dünya kurduklarını ifade ederek, bunun sayesinde de böyle olayların 'uzun zaman bir daha yaşanmadığını' söyledi."Birçok insan öldü, ancak kaosa neredeyse hiç yaklaşmadık ve artık bir şeylerin değişme zamanı geldi" diye devam eden Biden, şunları söyledi:‘Yeni dünya düzeni’ terimi nedir?Biden'ın bu açıklamaları, hem ABD hem de dünyada sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.'Yeni dünya düzeni' terimi tarihsel olarak büyük bir küresel değişime işaret etmek üzere daha önce eski ABD Başkanı George W Bush, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair gibi politikacılar tarafından kullanılmıştı.

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abd, joe biden, tony blair