https://tr.sputniknews.com/20220322/ahmet-hakan-nasil-oldu-da-polis-bu-derece-cileden-cikti-1054940196.html
Ahmet Hakan: Nasıl oldu da polis bu derece çileden çıktı?
Ahmet Hakan: Nasıl oldu da polis bu derece çileden çıktı?
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, polisin Adana'da Furkan Vakfı üyelerine müdahalesini, "Nasıl oldu da polis bu derece çileden çıktı? Biliyorum... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T09:57+0300
2022-03-22T09:57+0300
2022-03-22T09:57+0300
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furkan vakfı
ahmet hakan
adana
müdahale
polis
şiddet
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Adana'da polisin Furkan Vakfı üyelerine müdahalesini bugünkü yazısında değerlendirdi.Hakan, yazısında şunları kaydetti:
https://tr.sputniknews.com/20220320/soyludan-adanadaki-olaylara-iliskin-aciklama-guvenlik-guclerimi-orantiyla-mukabele-etmistir-1054899523.html
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türkiye, furkan vakfı, ahmet hakan, adana, müdahale, polis, şiddet
Ahmet Hakan: Nasıl oldu da polis bu derece çileden çıktı?
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Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, polisin Adana'da Furkan Vakfı üyelerine müdahalesini, "Nasıl oldu da polis bu derece çileden çıktı? Biliyorum, polisin çileden çıkma lüksü yok. Ama yine de merak ediyorum" diyerek yorumladı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan,
Adana'da polisin Furkan Vakfı üyelerine müdahalesini bugünkü yazısında
değerlendirdi.
Hakan, yazısında şunları kaydetti:
"İlk özeleştiri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Henüz tepkiler ayyuka çıkmamışken 'Yanlış oldu' dedi Bakan Soylu. Sonra AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev alan isimler, olaya karşı çıktılar. En son AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Orantısız güç kabul edilemez' diyerek son noktayı koydu. Bu tepkiler kıymetli. Artık burnundan kıl aldırmayan, asla hata kabul etmeyen anlayıştan uzaklaşılıyor. Bu iyi. 'Bana orantısız gücün resmini çizebilir misin Abidin?' diye sorsalar... Hemen 'Yapılmışı var' derim ve Adana’da polisin 'Furkancılar' ya da 'Kuytulcular' denilen gruba yönelik olarak tutumunun görüntülerini ortaya koyarım. Gerçekten de Adana’daki olay, 'Orantısız güç nedir?' sorusunun cevabı gibi. Polis okullarında ders diye okutulur yani. Anlamadığım şey ise şu: Nasıl oldu da polis bu derece çileden çıktı? Biliyorum, polisin çileden çıkma lüksü yok. Ama yine de merak ediyorum."