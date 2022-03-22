https://tr.sputniknews.com/20220322/arastirma-turkiyede-her-10-kisiden-biri-gunde-5-fincandan-fazla-kahve-tuketiyor-1054951314.html

Araştırma: Türkiye'de her 10 kişiden biri günde 5 fincandan fazla kahve tüketiyor

Araştırma: Türkiye'de her 10 kişiden biri günde 5 fincandan fazla kahve tüketiyor

Araştırmalar Türkiye’de her 3 kişiden birinin günde 1 fincan, her 10 kişiden birinin günde 5 fincandan fazla kahve tükettiğini gösterdi. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T15:06+0300

2022-03-22T15:06+0300

2022-03-22T15:11+0300

kahve

yaşam

araştırma

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102586/20/1025862000_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_635d9abad2149c25eda410eb2c17b0ac.jpg

Pandemi, kahve tüketim alışkanlıklarını kökten değiştirirken kahve tutkunları arasına yenilerini ekledi.Kahve Tüketim Araştırması’ndan elde edilen bulgular, Türkiye’de her 3 kişiden birinin günde 1 fincan, her 10 kişiden birinin günde 5 fincandan fazla kahve tükettiğini gösteriyor.Pandemi sürecinde kahve tüketimindeki artışın yüzde 40’ın üzerine çıktığının tespit edildiği araştırma çalışmasına göre daha önce hiç kahve tüketmeyenlerin yüzde 82’si salgınla kahve tutkunları arasına katıldı. Kadınlar yüzde 58 ile kahve tutkunları arasında liderliği elinde bulunduruyor.Kahve tüketimindeki artışın alışılmışın dışında kahve lezzetlerine yönelik eğilimi artırdığını belirten Olmadık Kahveler Marka Direktörü Ahmet Ayan, şunları söyledi:Yükselen sağlık algısı kahveye farklı yaklaşımlar getirdiAlışılmadık lezzetlerin kahve tüketimine farklı yaklaşımlar getirdiğini söyleyen Ahmet Ayan, şöyle devam etti:Türkiye’nin kahve laboratuvarıİstanbul ve Ankara’da bulunan 2 şubelerinin adeta kahve laboratuvarı gibi faaliyet gösterdiğine değinen Olmadık Kahveler Marka Direktörü Ahmet Ayan, “Kendi ekibimizin geliştirdiği 29 farklı olmadık kahve ve 16 farklı kahvesiz olağan dışı lezzetle füzyon mutfak yaklaşımımızı pekiştirdik. Beğeniye sunduğumuz alışılmadık tatlara caz müziğin eşlik ettiği atölyelerimizde, barista ve gastronomi uzmanlarından oluşan 6 kişilik bir ekip görev yapıyor. Gerçek kahve tutkunları ile farklı lezzet yolculuklarına çıkmak isteyenleri bir araya getirdiğimiz şubelerimizde evde çalışmaktan sıkılanları da ağırlıyoruz. Güçlü internet altyapısıyla Olmadık Kahveler Atölyeleri keyifli ve verimli çalışma ortamı arayanları da buluşturuyor” diye belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20210930/barista-egitmeni-koca-turkiyede-kahve-icme-yasi-12ye-dustu-1049385916.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kahve, araştırma, türkiye