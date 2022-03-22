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Aselsan 32.6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan 32.6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı
Aselsan uluslararası bir müşteri ile 32.6 milyon dolarlık sözleşme yaptığını duyurdu. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T12:01+0300
2022-03-22T12:01+0300
savunma
aselsan
sözleşme
anlaşma
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Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile uluslararası bir müşterisi ile 32.55 milyon dolar değerinde satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.Sözleşme kapsamında Aselsan yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı yapacak.Ürün teslimatları parçalı olarak on sekiz ay içerisinde gerçekleştirilecek.KAP’a yapılan açıklamada, “ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 32.550.370 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatları parçalı olarak on sekiz ay içerisinde gerçekleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi.
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aselsan, sözleşme, anlaşma

Aselsan 32.6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

12:01 22.03.2022
ASELSAN
ASELSAN - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
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Aselsan uluslararası bir müşteri ile 32.6 milyon dolarlık sözleşme yaptığını duyurdu.
Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile uluslararası bir müşterisi ile 32.55 milyon dolar değerinde satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Sözleşme kapsamında Aselsan yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı yapacak.
Ürün teslimatları parçalı olarak on sekiz ay içerisinde gerçekleştirilecek.
KAP’a yapılan açıklamada, “ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 32.550.370 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatları parçalı olarak on sekiz ay içerisinde gerçekleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi.
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