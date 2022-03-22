https://tr.sputniknews.com/20220322/aselsan-326-milyon-dolarlik-sozlesme-imzaladi-1054944214.html

Aselsan 32.6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Aselsan 32.6 milyon dolarlık sözleşme imzaladı

Aselsan uluslararası bir müşteri ile 32.6 milyon dolarlık sözleşme yaptığını duyurdu. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T12:01+0300

2022-03-22T12:01+0300

2022-03-22T12:01+0300

savunma

aselsan

sözleşme

anlaşma

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Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile uluslararası bir müşterisi ile 32.55 milyon dolar değerinde satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.Sözleşme kapsamında Aselsan yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı yapacak.Ürün teslimatları parçalı olarak on sekiz ay içerisinde gerçekleştirilecek.KAP’a yapılan açıklamada, “ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında, savunma sistemlerinin yedek parça, test altyapısı, eğitim ve destek hizmet ihracatı ile ilgili olarak, toplam bedeli 32.550.370 ABD Doları tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında ürün teslimatları parçalı olarak on sekiz ay içerisinde gerçekleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi.

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aselsan, sözleşme, anlaşma