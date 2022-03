https://tr.sputniknews.com/20220322/chpli-baskanlar-anlatti-iklim-kriziyle-mucadele-fonlarina-ulasamiyoruz-projelerimiz-onaylanmiyor-1054962772.html

CHP’li başkanlar anlattı: İklim kriziyle mücadele fonlarına ulaşamıyoruz, projelerimiz onaylanmıyor

2022-03-22T22:19+0300

Kadıköy Belediyesi ve Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Birliği (ICLEI) tarafından organize edilen “Kadıköy Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi” 18 Mart Cuma Günü gerçekleşti. Kadıköy Belediyesi ev sahipliğinde Kozyatağı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İstanbul Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik ve Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı konuşmacı olarak katıldı.Kadıköy Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi”ne katılan CHP'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Sürekli doğayı tüketiyoruz. Sürekli çözümleri tüketirken de bazı sorunları da beraberinde artırıyoruz. Bunların eğer uzun süreçli stratejik planlarını yapmazsak bizi bekleyen çok daha önemli konular olacak. Artık kaynak çok kıt. Kaynakları iyi kullanmak zorundayız. Dünyada bir finans krizi başlamak üzere. Yaşanılabilir çevre için attığımız her adımı buna göre planlamalıyız. Her yatırımı çevreci ve gelecek nesillere bırakabileceğimiz bir hizmet olarak düşünmeliyiz” dedi.“Sosyal demokrat belediyeler hükümetin uygulamaları nedeniyle çeşitli zorluklarla karşılaşıyor” diye sözlerini sürdüren Torun şu ifadeleri kullandı:Soyer: Ürettiğimiz hizmetin iktidarla olan çatışması varİzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kadıköy Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nin çağrıcılarından olan Tunç Soyer, “Artık ‘-mış gibi’ yapmak veya kerhen mücadele çok geride kalmış olmalı. Mutlaka doğayla uyumlu, birbirimizle uyumlu, geçmişimizle uyumlu ve değişimle uyumlu bir döngüsel kültür tarifiyle yola çıkmak mecburiyetindeyiz. Biz doğanın bir parçasıyız. Doğanın üzerinde bir güç değiliz” ifadelerini kullandı. “Demokrasiyi yeniden bu çerçevede tarif etmemiz gerekiyor” diyen Soyer, “Ürettiğimiz hizmetin iktidarla olan çatışması var. İktidarın bunları hoş görmemesi gibi sorunlarla karşılaşıyoruz. Ayrıca dünyanın ve ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz de var. Üçüncü olarak, kültürümüzün yaşadığı erozyon ve oradaki zafiyetler bulunuyor. Birçok başlık var bir işi yapmanın bir, yapmamanın bin bir sebebi vardır. Biz o bin sebeple ilgilenmiyoruz. Bizim için o da aşkla bağlı olduğumuz memleketimiz, insanlarımız ve bu bağlamda üstlendiğimiz görev. Gereğini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Odabaşı: Fonlar ve yardımlar, hükümetin baskısıyla iktidar partisinin belediyelerine gidiyorZirveye ev sahipliği de yapan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, fonlar ve yardımların hükümetin baskısıyla iktidar partisi belediyelerine aktarıldığını söyledi.“Merkezi hükümet kendisi gibi düşünmeyen sadece belediye de değil STK yahut da farklı görüşe sahip hiçbir oluşuma, kişiye bu konuda çalışma alanı tanımıyor” diye sözlerini sürdüren Odabaşı şu ifadeleri kullandı:Çelik: Siyaset gözetmeden çevreci politikalar hayata geçirilmeli“Yerel yöneticiler olarak sadece bugünümüzü değil geleceğimizi de düşündüğümüz için buradayız” diyen Denizli Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, “Biz Bozkurt Belediyesi olarak bütün projelerimizi doğaya uyumlu yapmaya çalışıyoruz. Yenilenebilir enerjiden tarımsal alanlara, sokak aydınlatmasından ulaşıma kadar yaptığımız bütün projelerde, çevre dostu, karbon salımını önemseyen, sürdürülebilir kalkınma modelini benimseyen projeler yapmaya çalışıyoruz” dedi.Yaşadığı bürokratik engellere dikkat çeken Çelik, “Öncelikle siyasi bir zorluk yaşıyoruz. Pek çok mevkidaşımız bakanlıklardaki, genel müdürlüklerdeki problemlerin çözümünü masa başında bir telefonla hallederken, bizler beş kat efor sarf ederek yapıyoruz. İklim krizi herkesi etkiliyor. Tüm dünyayı, tüm bölgeyi, siyaset gözetmeden etkiliyor. O nedenle bizim siyaset gözetmeden çevreci politikaları hayata geçirmemiz lazım. Bu nedenle de bütün bakanlıklarımızın, bütün genel müdürlüklerimizin de siyaset gözetmeden bizlere yolları açması lazım. İlk oturumda yerel yönetimlerin finans çözümünün nasıl olacağı ile ilgili finans uzmanları buradaydı. Dilerim ki ‘-mış gibi’ yapmazlar ve bizim de finans çözümü ile ilgili de yollarımızı açarlar” diye konuştu.Yüksel: Yerel yönetimler bütçesi hüçlendirilmeliZirveye katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de “Kimimiz güneş enerjisi panellerini kuruyoruz, kimimiz kendi binalarımızı akıllı bina yapıyoruz. Fakat bunları kentin tamamında sergileyebilmenin çok maliyeti var. Dolayısıyla eğer yeşil kent, sürdürülebilir kent diyorsak bununla alakalı proje bazlı finansman ihtiyacının karşılanması noktasında daha reel adımlara ihtiyaç var” dedi.Belediye olarak yaşanan zorluklara dikkat çeken Yüksel, “Sosyal demokrat belediye başkanları yaşadığı bazı zorluklar oluyor tabi. Maalesef işin içerisine siyaset girebiliyor. Nedir bu? Bazen ortaya çıkan fonlar ya da yararlanılması gereken eşit koşullarda her birimizin faydalanması gereken bazı kredi unsurlarından bazen haberdar olamıyoruz. Bazen başvurularımız gerçekleşemiyor. Bu anlamda siyaset üstü bakmayı öğrenebilmeliyiz” dedi.Gökhan Yüksel sözlerini şöyle sürdürdü:

