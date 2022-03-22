https://tr.sputniknews.com/20220322/ekonomist-atilaldan-bist-degerlendirmesi-genele-yayilan-bir-alim-yok-1054951723.html

Ekonomist Atılal’dan BİST değerlendirmesi: ‘Genele yayılan bir alım yok’

Ekonomist Atılal’dan BİST değerlendirmesi: ‘Genele yayılan bir alım yok’

Ekonomist Atılal, BIST 100 endeksinin 2175’i görmesi konusunda “Yukarı çeken 30 endeksindeki hisseler, sanayi sektörü üzerinden yukarı yönlü hareket yapıyoruz... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T15:12+0300

2022-03-22T15:12+0300

2022-03-22T15:12+0300

seyir hali

radyo

borsa

rusya

bist

emtia

enflasyon

yuvam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054951674_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e754387edf4e4da16d01994ebf7293c2.jpg

Ekonomist Atılal’dan BİST değerlendirmesi: ‘Genele yayılan bir alım yok’ 22.03.2022 SEYİR HALİ

A1 Capital Yatırım Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Baki Atılal, Rus piyasalarının açılması durumunda Türkiye’ye göstereceği etkileri, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye gelmesine yönelik çalışmaları ve sonuçları, Borsa İstanbul’daki hareketlerin ardındaki sebepleri Rasyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında anlattı.Atılal, Rus borsasının açılmasının Türkiye’ye olası etkilerini “Rusya tahvil piyasasını takip etmiyoruz. Bizim yatırımcı kanadımızda hiç o tarafta tahvile yatırım yapan yok o yüzden bakmadık ama borsa tarafına gelirsek Rus borsası açıldığında biz olumsuz etkilenmeyiz. Görüntü itibariyle zaten bu olayların başlaması ile birlikte borsalarını kapattılar. S&P de notlarını geri çekecekmiş. Böyle durum karşısında ay sonuna kadar beklerim. O zamana kadar kapalı kalır. Açıldığında da bizi pek etkileyeceğini zannetmiyorum. Rusya, MSCI’dan yani gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılmasından sonra oradaki payın eşit olarak dağıtılması Türkiye’nin 0.21 payının 0.45’lere kadar çıkma ihtimali konuşuluyor” diye yorumladı.‘Bu kompozisyonda nasıl toparlayacağımız soru işaretidir’YUVAM (Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat) hesaplarının yabancı yatırımcıya açıldığına dikkat çeken Atılal, döviz tevdiat ve hisse senetlerinde yabancı girişi görülmediğini “Sabah saatleri itibariyle YUVAM hesabını yabancı kişilere de açtık. Bir Rus, Alman, İngiliz vatandaşı da gelip kur korumalı mevduata yatırım yapabilir. Kurun artmasından dolayı kendi ülkesine daha fazla getiri sağlayabilir. Oradan bir para girişi beklememizle beraber ‘Rusya’nın ve bütün dünyanın sıkıntılı durumundan avantaj yaratabilir miyiz?’ derdindeyiz ama hem döviz tevdiat hesaplarında hem hisse senetlerinde yabancı girişi yok. Her hafta satıyorlar. Bu kompozisyonda nasıl toparlayacağımız soru işaretidir” diye söyledi.‘Enflasyona onlar faiz artırarak cevap verirken biz yatay tutuyoruz’Atılal, 2022 senesinde enflasyon ve faiz politikası konusunda “Dünya genelinde de baktığımızda sabah saatlerinde Fitch’in hem dünyada hem Türkiye’de büyümeyi aşağı çektiğini görüyoruz. 4.5 ile başladılar. Bu seneyi 2.4’le bitireceğimizi söylüyorlar. 2023’te 3.2 olur bu seviye deniyor. Emtiaya dışarıdan bağımlıysan petrol fiyatından ve gıda emtia tarafından darbe yiyorsun. Yerine koyabileceğin, kısa vadede doldurabileceğin bir şey yok. Enflasyona onlar faiz artırarak cevap verirken biz yatay tutuyoruz. Bu sene içerisinde de pek büyük bir değişiklik olmayacak, yapılan açıklamalar o yönde. Dolayısıyla şu anda 14 politika faizi var. 55 enflasyon var, bu görüntü itibariyle önümüzdeki 1-2 ay içerisinde 60’a çıkacak. Aradaki fark yabancı tarafından bize ilgi duyulmasını sağlıyor mu? Görüntü sağlamıyor” diye konuştu.‘Genele yayılan bir alım yok’Borsa İstanbul’daki yükselmenin sebebini açıklayan Atılal, bütçelemede yaşanan sorunları “Beklentiyi yukarıda tutmaya çalışıyoruz ama doların ateşini pek söndüremiyoruz. 14.83’ten 15.50’a gitmedi diyoruz ama kur korumalı mevduat denen bir enstrümanımız var. Ona rağmen 14.83’teyiz. Paranın girdiği tarafa bakıyoruz. Borsada bir güçlülük var diyoruz ama yukarı çeken 30 endeksindeki hisseler, bankaları da çıkarmamız gerekiyor. Sanayi sektörü üzerinden yukarı yönlü hareket yapıyoruz. Bu da demektir 30’dan yedi bankayı çıkardık mı 23 hisse yapar. Bunun 6’sı güçlü değil, onları da çıkardığımızda 16-17 hisse ile şu anda 2175 puana geldik. Genele yayılan bir alım yok. 2022’de bütçelemede yine aynı sorun var. Enflasyonu kaç hedefleyeceksin? Bu arada mal tedarik sıkıntısı da devam ediyor. Bizde fiyat artış temposunu görünce aldığını aldın, alamadığını bir daha alamıyorsun. İş neye dönüyor? Yabancı ağırlıklı olarak konut piyasasına dönüyor. Ona yönelik düzenlemeler geliyormuş” diye sıraladı.

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ali Çağatay https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

radyo, borsa, rusya, bist, emtia, enflasyon, yuvam, аудио