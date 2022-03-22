https://tr.sputniknews.com/20220322/fas-ile-fransa-ortak-askeri-tatbikat-duzenliyor-1054936226.html
Fas ile Fransa, ortak askeri tatbikat düzenliyor
Fas ile Fransa, ortak askeri tatbikat düzenliyor
Fas ordusunun mart başından bu yana ülkenin güneydoğusunda Fransa ile ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği ortaya çıktı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T04:07+0300
2022-03-22T04:07+0300
2022-03-22T04:07+0300
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Fas Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ay başında başlayan Fas-Fransız hava ve kara askeri tatbikatının 25 Mart'a kadar Raşidiye bölgesinde icra edileceği bildirildi.Açıklamada, söz konusu tatbikatın planlama çalışmalarının, geçen eylül ayından bu yana iki ülkenin askeri yetkilileri tarafından ortaklaşa yürütüldüğüne dikkat çekilerek, tatbikatla Fas ve Fransız silahlı kuvvetleri arasında planlama yeteneklerinin geliştirilmesi, teknik ve ortak operasyonel harekat kabiliyetinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.
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fransa, fas, ortak tatbikat
Fas ile Fransa, ortak askeri tatbikat düzenliyor
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Fas ordusunun mart başından bu yana ülkenin güneydoğusunda Fransa ile ortak askeri tatbikat gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
Fas Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ay başında başlayan Fas-Fransız hava ve kara askeri tatbikatının 25 Mart'a kadar Raşidiye bölgesinde icra edileceği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu tatbikatın planlama çalışmalarının, geçen eylül ayından bu yana iki ülkenin askeri yetkilileri tarafından ortaklaşa yürütüldüğüne dikkat çekilerek, tatbikatla Fas ve Fransız silahlı kuvvetleri arasında planlama yeteneklerinin geliştirilmesi, teknik ve ortak operasyonel harekat kabiliyetinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.