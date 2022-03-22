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https://tr.sputniknews.com/20220322/fransada-iki-emlakcidan-biri-ev-sahibinin-istegi-uzerine-irk-ayrimi-yapiyor-1054935411.html
Fransa’da iki emlakçıdan biri ev sahibinin isteği üzerine ırk ayrımı yapıyor
Fransa’da iki emlakçıdan biri ev sahibinin isteği üzerine ırk ayrımı yapıyor
Fransa’da yapılan bir anket, emlakçıların yaklaşık yarısının ev sahiplerinin ayrımcı taleplerini kabul ettiğini ortaya koydu. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T02:46+0300
2022-03-22T02:46+0300
dünya
fransa
irkçı
emlakçı
göçmen
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Sivil toplum kuruluşu SOS Racisme tarafından ülkede önde gelen emlak kuruluşlarından FNAIM, Century 21, Guy Hocquet, Stephane Plaza ve Orpi’den 136 emlak ofisiyle yapılan çalışmaya göre, 66 emlakçı ev sahiplerinin ırk ayrımı kriteri üzerine ev kiralama taleplerini kabul etti ya da ev sahibiyle görüşecek adaylar arasından baştan “Arap ya da siyasi profildeki” adayları eleyerek ayrımcılığa dahil oldu.Diğer yandan ankete katılan her 4 ajanstan 3’ü bu tür bir ayrımcılığın hukuksuz olduğunu kabul etti.Fransa yasalarına göre, mülkünü kiraya verirken ayrımcılık yapmak 3 yıla kadar hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası gerektiriyor.SOS Racisme’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, başkent Paris’in de bulunduğu Ile-de-France bölgesinde 2019’da yapılan benzer çalışmada emlakçıların yüzde 51’inin ırka dayalı ayrımcılık yaptığı ya da bu ayrımcılığa suç ortaklığı ettiği hatırlatılarak, sektördeki ırkçı uygulamaların sürdüğüne dikkat çekildi.Açıklamada, suç yaptırımlarının güçlendirilerek ayrımcılık uygulamalarının önüne geçilmesi çağrısı yapıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220107/ingilterede-ikinci-sinif-vatandasligi-yasalastiracak-duzenlemeye-tepki-irkcilik-tehlikesi-tasiyor-1052505026.html
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fransa, irkçı, emlakçı, göçmen

Fransa’da iki emlakçıdan biri ev sahibinin isteği üzerine ırk ayrımı yapıyor

02:46 22.03.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULTStop to racism
Stop to racism - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© AFP 2022 / CHRISTOPHE ARCHAMBAULT
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Fransa’da yapılan bir anket, emlakçıların yaklaşık yarısının ev sahiplerinin ayrımcı taleplerini kabul ettiğini ortaya koydu.
Sivil toplum kuruluşu SOS Racisme tarafından ülkede önde gelen emlak kuruluşlarından FNAIM, Century 21, Guy Hocquet, Stephane Plaza ve Orpi’den 136 emlak ofisiyle yapılan çalışmaya göre, 66 emlakçı ev sahiplerinin ırk ayrımı kriteri üzerine ev kiralama taleplerini kabul etti ya da ev sahibiyle görüşecek adaylar arasından baştan “Arap ya da siyasi profildeki” adayları eleyerek ayrımcılığa dahil oldu.
Diğer yandan ankete katılan her 4 ajanstan 3’ü bu tür bir ayrımcılığın hukuksuz olduğunu kabul etti.
Fransa yasalarına göre, mülkünü kiraya verirken ayrımcılık yapmak 3 yıla kadar hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası gerektiriyor.
SOS Racisme’den konuyla ilgili yapılan açıklamada, başkent Paris’in de bulunduğu Ile-de-France bölgesinde 2019’da yapılan benzer çalışmada emlakçıların yüzde 51’inin ırka dayalı ayrımcılık yaptığı ya da bu ayrımcılığa suç ortaklığı ettiği hatırlatılarak, sektördeki ırkçı uygulamaların sürdüğüne dikkat çekildi.
Açıklamada, suç yaptırımlarının güçlendirilerek ayrımcılık uygulamalarının önüne geçilmesi çağrısı yapıldı.
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