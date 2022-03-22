https://tr.sputniknews.com/20220322/iraktaki-toplu-mezardan-143-kisiye-ait-ceset-kalintisi-cikarildi-1054934483.html

Irak'taki toplu mezardan 143 kişiye ait ceset kalıntısı çıkarıldı

Irak'taki toplu mezardan 143 kişiye ait ceset kalıntısı çıkarıldı

Irak'ın kuzeyindeki Ninova vilayetinde, IŞİD'in bölgede kontrolü elinde bulundurduğu yıllarda (2014-2017) öldürülen kimliği belirsiz 143 kişinin ceset... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T01:35+0300

2022-03-22T01:35+0300

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işid

irak

toplu mezar

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Ninova Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vilayetin merkezi Musul kentindeki Er-Rifaii bölgesinde bir toplu mezar bulundu.Sivil savunma ekipleri, toplu mezardan 143 ceset kalıntısı çıkardı. Cesetlerin Adli Tıp Kurumuna teslim edildiği aktarıldı.Irak'taki toplu mezarlarda 6 ila 12 bin kişiye ait ceset kalıntıları olduğu tahmin ediliyor.IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

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işid, irak, toplu mezar