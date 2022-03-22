https://tr.sputniknews.com/20220322/kusadasi-aciklarinda-lastik-botta-suruklenen-21-gocmen-kurtarildi-1054935278.html
Kuşadası açıklarında lastik botta sürüklenen 21 göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında lastik botta sürüklenen 21 göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta sürüklenen, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilmiş 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T02:36+0300
2022-03-22T02:36+0300
2022-03-22T02:36+0300
yaşam
göçmen krizi
kuşadası
göçmen
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milli Park Poyraz Koyu'nda lastik botta bir grup düzensiz göçmenin sürüklendiğinin belirlenmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle karaya çıkarıldı.Yiyecek ve giysi yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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göçmen krizi, kuşadası, göçmen
Kuşadası açıklarında lastik botta sürüklenen 21 göçmen kurtarıldı
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta sürüklenen, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilmiş 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milli Park Poyraz Koyu'nda lastik botta bir grup düzensiz göçmenin sürüklendiğinin belirlenmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle karaya çıkarıldı.
Yiyecek ve giysi yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.