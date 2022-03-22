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Kuşadası açıklarında lastik botta sürüklenen 21 göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında lastik botta sürüklenen 21 göçmen kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta sürüklenen, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilmiş 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milli Park Poyraz Koyu'nda lastik botta bir grup düzensiz göçmenin sürüklendiğinin belirlenmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle karaya çıkarıldı.Yiyecek ve giysi yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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göçmen krizi, kuşadası, göçmen

Kuşadası açıklarında lastik botta sürüklenen 21 göçmen kurtarıldı

02:36 22.03.2022
© AAKuşadası açıklarında lastik botta sürüklenen 21 göçmen kurtarıldı
Kuşadası açıklarında lastik botta sürüklenen 21 göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© AA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta sürüklenen, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilmiş 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Milli Park Poyraz Koyu'nda lastik botta bir grup düzensiz göçmenin sürüklendiğinin belirlenmesi üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 21 düzensiz göçmen, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle karaya çıkarıldı.
Yiyecek ve giysi yardımında bulunulan düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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