https://tr.sputniknews.com/20220322/nasa-gunes-sistemi-disinda-5-bin-gezegen-kesfedildi-1054955643.html
NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi
NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi
NASA, Güneş Sistemi dışında bugüne dek 5 binden fazla gezegenin keşfedildiğini duyurdu. 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T16:52+0300
2022-03-22T16:52+0300
2022-03-22T17:04+0300
nasa
yaşam
ötegezegen
keşif
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Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA), yapılan açıklamada, Ötegezegen Arşivi’ne en son eklenen 65 gezegenle 'ötegezegen' sayısının 5 bini geçtiği bildirildi.NASA Ötegezegen Bilim Enstitüsünde araştırmacı Jessie Christiansen, yaptığı açıklamada, "Bu, sadece bir sayı değil. Her biri yeni bir dünya, yepyeni bir gezegen. Her biri için heyecanlanıyorum çünkü onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.Teyit edilen ötegezegenlerin yüzde 30'u gaz devlerinden oluşuyor. Jüpiter veya Satürn gibi gazdan oluşan gezegenler, bu sınıfta yer alıyor.Güneş Sistemi’nin dışında, başka yıldızların yörüngelerinde bulunan gezegenlere, ötegezegen adı veriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220228/nasanin-james-webb-uzay-teleskobu-fotograf-gonderdi-1054290227.html
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nasa, ötegezegen, keşif
NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi
16:52 22.03.2022 (güncellendi: 17:04 22.03.2022) Abone ol
NASA, Güneş Sistemi dışında bugüne dek 5 binden fazla gezegenin keşfedildiğini duyurdu.
Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'ndan (NASA), yapılan açıklamada, Ötegezegen Arşivi’ne en son eklenen 65 gezegenle 'ötegezegen' sayısının 5 bini geçtiği bildirildi.
NASA Ötegezegen Bilim Enstitüsünde araştırmacı Jessie Christiansen, yaptığı açıklamada, "Bu, sadece bir sayı değil. Her biri yeni bir dünya, yepyeni bir gezegen. Her biri için heyecanlanıyorum çünkü onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
Teyit edilen ötegezegenlerin yüzde 30'u gaz devlerinden oluşuyor. Jüpiter veya Satürn gibi gazdan oluşan gezegenler, bu sınıfta yer alıyor.
Güneş Sistemi’nin dışında, başka yıldızların yörüngelerinde bulunan gezegenlere, ötegezegen adı veriliyor.