https://tr.sputniknews.com/20220228/nasanin-james-webb-uzay-teleskobu-fotograf-gonderdi-1054290227.html
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu fotoğraf gönderdi
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu fotoğraf gönderdi
NASA, şimdiye kadarki uzaya fırlatılan en büyük ve en güçlü teleskop olan James Webb'in çektiği bir fotoğrafı paylaştı. 28.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-28T12:30+0300
2022-02-28T12:30+0300
2022-02-28T12:33+0300
amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)
yaşam
james webb uzay teleskobu
yıldız
güneş
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James Webb Uzay Teleskobu’nda aynaların hizalanması devam ederken ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) 18 aynanın aynı noktaya odaklandığı bir fotoğraf paylaştı.Hizalama sürecinin neredeyse yarısının tamamlandığı belirtildi.‘Dünyanın en güçlü teleskobu’ yerleşik roket iticilerini yaklaşık 5 dakika (297 saniye) boyunca ateşleyerek, Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan L2 noktasına ulaştı.Webb tüm görevi boyunca Dünya ve Güneş'in ye rçekimini dengeleyen uzayda bir nokta olan L2 yörüngesinde dönecek.Uzmanlar, James Webb'in L2'de Dünya ile aynı doğrultuda Güneş'in yörüngesinde dönmesinin teleskobu 'aşırı' soğuk tuttuğu için sürekli olarak gökyüzünü gözlemlemesine olanak tanıdığını söyledi.‘Webb, evine hoş geldin’NASA Yöneticisi Bill Nelson, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:25 Aralık’ta Fransız Guyanası’ndan fırlatılmıştıJames Webb Uzay Teleskobu Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan Avrupa Uzay Ajansı’nın Ariane 5 roketiyle 25 Aralık 2021’te fırlatılmıştı.ESA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu ‘şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop’ oldu.NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklığın sonucunda ortaya çıkan teleskop, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandı.NASA’dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220219/james-webb-uzay-teleskobu-ilk-yildiza-odaklandi-1054028175.html
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amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), james webb uzay teleskobu, yıldız, güneş
NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu fotoğraf gönderdi
12:30 28.02.2022 (güncellendi: 12:33 28.02.2022) Abone ol
NASA, şimdiye kadarki uzaya fırlatılan en büyük ve en güçlü teleskop olan James Webb'in çektiği bir fotoğrafı paylaştı.
James Webb Uzay Teleskobu’nda aynaların hizalanması devam ederken ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) 18 aynanın aynı noktaya odaklandığı bir fotoğraf paylaştı.
Hizalama sürecinin neredeyse yarısının tamamlandığı belirtildi.
‘Dünyanın en güçlü teleskobu’ yerleşik roket iticilerini yaklaşık 5 dakika (297 saniye) boyunca ateşleyerek, Dünya’dan 1.5 milyon kilometre uzaklıkta olan L2 noktasına ulaştı.
Webb tüm görevi boyunca Dünya ve Güneş'in ye rçekimini dengeleyen uzayda bir nokta olan L2 yörüngesinde dönecek.
Uzmanlar, James Webb'in L2'de Dünya ile aynı doğrultuda Güneş'in yörüngesinde dönmesinin teleskobu 'aşırı' soğuk tuttuğu için sürekli olarak gökyüzünü gözlemlemesine olanak tanıdığını söyledi.
‘Webb, evine hoş geldin’
NASA Yöneticisi Bill Nelson, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
“Webb, evine hoş geldin. Onun, L2'ye güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlayan ekibimizi tebrik ederim. Evrenin gizemlerini ortaya çıkarmaya bir adım daha yaklaştık. Bu yaz Webb'in evrenle ilgili yeni verilerini görmek için sabırsızlanıyorum."
25 Aralık’ta Fransız Guyanası’ndan fırlatılmıştı
James Webb Uzay Teleskobu Fransız Guyanası’ndaki Avrupa Uzay Limanı’ndan Avrupa Uzay Ajansı’nın Ariane 5 roketiyle 25 Aralık 2021’te fırlatılmıştı.
ESA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, James Webb Uzay Teleskobu ‘şimdiye kadar uzaya fırlatılan en büyük, en güçlü teleskop’ oldu.
NASA, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) arasındaki uluslararası bir ortaklığın sonucunda ortaya çıkan teleskop, evrenle ilgili soruları yanıtlamak ve astronominin tüm alanlarında çığır açan keşifler yapmak için tasarlandı.
NASA’dan paylaşılan bilgiler göre, teleskop adını NASA ikinci yöneticisi olan ve Apollo’ya öncülük etmesiyle tanınan James E. Webb’den alıyor.