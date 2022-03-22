https://tr.sputniknews.com/20220322/rusya-hukumeti-ambargo-surecinde-ekonomiyi-desteklemeye-yonelik-yeni-onlemler-gelistirdi-1054956063.html

Rusya hükümeti, ambargo sürecinde ekonomiyi desteklemeye yönelik yeni önlemler geliştirdi

Rusya hükümeti, ambargo sürecinde ekonomiyi desteklemeye yönelik yeni önlemler geliştirdi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya hükumetinin yaptırımlar ortamında ekonomiyi desteklemeye yönelik yeni önlemler geliştirdiğini duyurdu. 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T17:14+0300

2022-03-22T17:14+0300

2022-03-22T17:14+0300

ukrayna krizi

rusya

yaptırım

önlem

mihail mişustin

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Ambargo ortamında Rus ekonomisini desteklemeye yönelik yeni önlemleri anlatan Mişustin, “Bir hafta içinde bir öneri paketi daha geliştirildi. Çoğu Devlet Başkanı ile yapılan toplantıda tartışılan önlemlerden oluşuyor. Hepsi ayrıntılı olarak düşünüldü ve çeşitli alanları kapsıyor” diye konuştu.Rus işletmeleri tarafından tasarım belgelerinin geliştirilmesini teşvik etme programında bazı ek ayarların yapılacağına dikkat çeken Mişustin, küçük ve orta ölçekli işletmelere verilen desteğin ofset (dengeleme) sözleşmeleri ile genişletilmesine yönelik önerinin de değerlendirildiğini vurguladı.Mişustin, “Bu tür anlaşmalar, kamu alımları çerçevesinde bölgeler için önemli projeleri hayata geçiren yatırımcılara belirli bir süre için satış pazarı sağlıyor, böylece girişimcilerin riskleri daha doğru hesaplamalarına ve sonuç olarak maliyetleri optimize etmelerine olanak tanınıyor” ifadelerini kullandı.Başbakan Mişustin, hükümetin yatırım için minimum giriş eşiğini bir milyar rubleden (142.5 milyon TL) 100 milyon rubleye (14.25 milyon TL) düşürmek istediğini de sözlerine ekledi.Mişustin’in aktardığına göre Bakanlar Kurulu ayrıca endüstri parkları ile teknoloji parklarının kurulması için federal sübvansiyon alan bölgelerin 2 katına çıkarmayı planlıyor. Şu anda Federasyonda yer alan sadece 10 bölge böyle bir imkana sahip. Rusya Başbakanı, bu şekilde daha çok şirketin işlerini geliştirmek için mekanlara ve gerekli altyapıya erişebileceğini vurguladı.

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