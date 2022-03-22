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TBMM Sağlık Komisyonu'nda muayene süresi tartışması: '10 dakika yetmez'
TBMM Sağlık Komisyonu'nda muayene süresi tartışması: '10 dakika yetmez'
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili kanun teklifinin TBMM Sağlık Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında muayene süresi... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T22:07+0300
2022-03-22T22:07+0300
türkiye
muayene
tbmm
doktor
sağlık
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Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili kanun teklifinin TBMM Sağlık Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında muayene süresi tartışması yaşandı. CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, muayene sürelerinin beş dakikaya indirilmesini eleştirerek, “Siz Sayın Bakanım beş dakikada bir hastaya özel yükümlüğünüzü nasıl yerine getirebilirsiniz” diye sordu. Komisyon Başkanı Recep Akdağ, "Ben getiremem” yanıtını verdi. Akdağ, “10 dakika da yetmez 20 dakikaya da çıkarmaya gayret etmek lazım” dedi.AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam’ın ilk imzacısı olduğu ve 110 milletvekilinin imza attığı 17 maddelik ‘Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ iki tali komisyonda görüşüldü. Teklif önce Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda daha sonra da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda ele alındı.CHP milletvekili Ali Fazıl Kasap, muayene sürelerinin beş dakikaya indirilmesine yol açan düzenlemeyi eleştirerek şöyle konuştu:“Siz bu beş dakikada ‘hasta tam sağlığa ulaştım’ diyor. Siz sağlığa erişimi engelleyen bir sistem kurmuşsun…Bataklık var, biz sivrisinek ile uğraşıyoruz…Bizim en çok maruz kaldığımız orada sağlık sisteminde ben size açıkça söyleyeyim, darptan önce sözel saldırılar var…Hasta girip, çıkması, soyunması vesaire…çok zordur… Hasta orada tatmin olmadığı zaman zaten orada olay bitiyor. Biz bataklığı kurutmadıktan sonra istediğiniz sağlıkta şiddet yasasını çıkarın, istediğiniz malpraktis yasasını çıkarın maalesef çözüm olmayacaktır. Diyor ki, Türk Borçlar Kanunu’nda ‘doktor hastaya özel yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda.’… Siz Sayın Bakanım beş dakikada bir hastaya özel yükümlüğünüzü nasıl yerine getirebilirsiniz?”Daha sonra Akdağ ve Kasap arasında şu diyalog yaşandı:“- Başkan Akdağ: Ben getiremem- CHP'li Kasap: Niye beş dakikaya izin veriyorsunuz?Akdağ: Beş dakikada ben yapamam beş dakika diye de bir şey yok zaten- Kasap: Sayın Bakanım 10 dakika var mı?- Akdağ: 10 dakika var- Kasap: 10 dakikada siz bana çocuk beslenmesini anlatabilir misiniz?- Akdağ: 10 dakika da yetmez 20 dakikaya da çıkarmaya gayret etmek lazım. Şimdilik 10 dakika…”
https://tr.sputniknews.com/20220322/fahrettin-koca-hasta-saglik-calisani-arasindaki-iliskiyi-daha-olgun-hale-getirecegiz-1054959845.html
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muayene, tbmm, doktor, sağlık

TBMM Sağlık Komisyonu'nda muayene süresi tartışması: '10 dakika yetmez'

22:07 22.03.2022
© Fotoğraf : Pixabayhastane, doktor
hastane, doktor - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© Fotoğraf : Pixabay
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Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili kanun teklifinin TBMM Sağlık Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında muayene süresi tartışması yaşandı. CHP
Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili kanun teklifinin TBMM Sağlık Komisyonu’ndaki görüşmeleri sırasında muayene süresi tartışması yaşandı. CHP Kütahya Milletvekili Dr. Ali Fazıl Kasap, muayene sürelerinin beş dakikaya indirilmesini eleştirerek, “Siz Sayın Bakanım beş dakikada bir hastaya özel yükümlüğünüzü nasıl yerine getirebilirsiniz” diye sordu. Komisyon Başkanı Recep Akdağ, "Ben getiremem” yanıtını verdi. Akdağ, “10 dakika da yetmez 20 dakikaya da çıkarmaya gayret etmek lazım” dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam’ın ilk imzacısı olduğu ve 110 milletvekilinin imza attığı 17 maddelik ‘Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ iki tali komisyonda görüşüldü. Teklif önce Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda daha sonra da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda ele alındı.
CHP milletvekili Ali Fazıl Kasap, muayene sürelerinin beş dakikaya indirilmesine yol açan düzenlemeyi eleştirerek şöyle konuştu:
“Siz bu beş dakikada ‘hasta tam sağlığa ulaştım’ diyor. Siz sağlığa erişimi engelleyen bir sistem kurmuşsun…Bataklık var, biz sivrisinek ile uğraşıyoruz…Bizim en çok maruz kaldığımız orada sağlık sisteminde ben size açıkça söyleyeyim, darptan önce sözel saldırılar var…Hasta girip, çıkması, soyunması vesaire…çok zordur… Hasta orada tatmin olmadığı zaman zaten orada olay bitiyor. Biz bataklığı kurutmadıktan sonra istediğiniz sağlıkta şiddet yasasını çıkarın, istediğiniz malpraktis yasasını çıkarın maalesef çözüm olmayacaktır. Diyor ki, Türk Borçlar Kanunu’nda ‘doktor hastaya özel yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda.’… Siz Sayın Bakanım beş dakikada bir hastaya özel yükümlüğünüzü nasıl yerine getirebilirsiniz?”
Daha sonra Akdağ ve Kasap arasında şu diyalog yaşandı:
“- Başkan Akdağ: Ben getiremem
- CHP'li Kasap: Niye beş dakikaya izin veriyorsunuz?
Akdağ: Beş dakikada ben yapamam beş dakika diye de bir şey yok zaten

- Kasap: Sayın Bakanım 10 dakika var mı?
- Akdağ: 10 dakika var
- Kasap: 10 dakikada siz bana çocuk beslenmesini anlatabilir misiniz?
- Akdağ: 10 dakika da yetmez 20 dakikaya da çıkarmaya gayret etmek lazım. Şimdilik 10 dakika…”
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
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