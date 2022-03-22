https://tr.sputniknews.com/20220322/ukraynada-neo-nazilerle-savasmaya-giden-brezilyali-asiri-sagcilar-ulke-icinde-endiseye-neden-oldu-1054952627.html

Ukrayna'da neo-Nazilerle savaşmaya giden Brezilyalı aşırı sağcılar ülke içinde endişeye neden oldu

Ukrayna'da neo-Nazilerle savaşmaya giden Brezilyalı aşırı sağcılar ülke içinde endişeye neden oldu

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in talimatıyla kurulan 'uluslararası lejyon'a Brezilya'dan önemli düzeyde katılım mevcut. Ukrayna'ya gidenlerin başında ise... 22.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-22T15:45+0300

2022-03-22T15:45+0300

2022-03-22T15:51+0300

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The Guardian gazetesinde önceki gün çıkan 'Ya öl ya öldür: Güney Amerikalılar Ukrayna'da savaşmaya gidiyor' başlıklı haberde, Ukrayna’daki neo-Nazi gruplara destek için giden Güney Amerikalı gönüllülerin hikayesine yer verildi.Haberde Ukrayna’ya Brezilyalı, Kolombiyalı ve Arjantinli eski kolluk gücü mensuplarının gittiği bilgisi aktarıldı; gidenlerin ‘sol gruplara ve uyuşturucu çetelerine karşı savaştaki engin tecrübelerine’ işaret edildi.Ancak haberde, Brezilyalı neo-Nazilerin, son yıllarda Ukrayna İçişleri Bakanlığı’na bağlı Ulusal Muhafızlar bünyesinde faaliyet yürüten neo-Nazi Azov Taburu ile yakın ilişki içinde olduğundan bahsedilmedi.Ukrayna’ya çeşitli Avrupa ve Güney Amerika ülkelerinden militan toplayan Mizantropik Tümen grubunun faaliyet alanlarından biri de Brezilya.Ayrıca Brezilya, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in talimatıyla kurulan ‘uluslararası lejyona’ katılımların yoğun olduğu ülkelerden biri. Ukrayna’ya savaşmaya giden aşırı sağcılar, şimdiden Brezilya’da endişe konusu.Mizantropik Tümen ve Brezilya bağlantısıBrezilyalı aşırı sağcıların Ukrayna’ya savaşmaya gitmesi ilk olarak 2017 yılında gündeme geldi.Zero Hora dergisinde yer bulan makalede, Mizantropik Tümen’in Brezilya’dan militan toplama faaliyetlerine ilişkin bilgiler yer buldu.Makalede, “Soruşturmalar, İtalyan aktivist Francesco Fontana’nın 2015’in sonunda Ukrayna iç savaşında savaşmak üzere gençleri devşirmek için Brezilya’ya geldiğini gösteriyor. Bağlı olduğu Mizantropik Tümen adlı silahlı hareket, Ukrayna silahlı kuvvetlerine dahil edilmiş neo-Nazi tugayı olan Azov Taburu ile bağlantılı” ifadelerine yer verildi.2016 yılının aralık ayında Brezilya’nın Rio Grande do Sul bölgesinde gerçekleştirilen polis baskınlarına işaret edilen makalede, “Neo-Nazilerle toplantılar yapan silahlı hareketin muhtemel eylemlerini önlemek amacıyla 7 ilçede 8 ayrı baskın gerçekleştirdi. Cruz Alta’da bir kişi, yasadışı mühimmat bulundurmaktan tutuklandı. Polis 10’dan fazla Nazizmi yücelten materyal ele geçirdi. Operasyon Cruz Alta, Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim, São Nicolau, Viamão ve Canoas’ta gerçekleştirildi. Polis ayrıca diğer şüphelilere ait belgelere, bilgisayarlara ve ideolojik propaganda materyallerine de el koydu” denildi.Yine 2017 yılında Financial Times’ta yer alan haberde, Brezilyalı polis Paulo César Jardim’in görüşüne başvurularak neo-Nazilere yönelik baskınlarda Mizantropik Tümen’in Brezilya şubesine rastlandığı belirtildi.Habere göre grup, Brezilya’dan ‘Ukrayna’daki aşırı sağcılar tarafından Rus yanlısı isyancılara karşı savaşmak üzere devşiriyordu.’Daha önce Mizantropik Tümen’in suç faaliyetleri Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Af Örgütü’nün raporlarına da konu olmuştu.BM İnsan Hakları Komiserliği’nin 2018’de hazırladığı raporda, “BM; Kiev, Ternopil ve Lviv’deki Roman yerleşimlerine yönelik, radikal sağ grupların mensupları tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen 3 saldırı belgeledi. En ciddi vaka 23-24 Haziran 2018’de yaşanan, bir grup gencin Lviv’deki bir Roman yerleşimine saldırarak bir adamı bıçaklayarak öldürdüğü ve 10 yaşında bir erkek çocuğun da dahil olduğu 3 kişiyi yaraladığı olaydı. Tüm failler 16 ila 20 yaşları arasındaydı ve yeni kurulan radikal sağ grup ‘Nüchterne ve wütende Jugend’ mensubu olduklarını iddia ettiler. Yeni grubun, Mart 2018’de Lviv’de bir LGBTQI aktivistine düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlenen Azov Taburu ile bağlantıları olan aşırı milliyetçi grup Mizantropik Tümen ile bağlantıları olduğu bildiriliyor. Ağustos ayı itibarıyla 6 şüpheli gözaltında ve 2’si ev hapsinde” değerlendirmesi yer aldı.Örgüt; Avrupa, ABD, Kanada, Güney Amerika ve Avustralya’dan çok sayıda neo-Nazinin uzun zamandır Ukrayna’ya gelerek Donbass cumhuriyetlerine karşı savaşta yer almalarına yardımcı oluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220322/rus-savas-esirlerinin-hadim-edilmesi-emri-verdim-diyen-ukraynali-doktor-duygusal-patlama-yasadim-1054944489.html

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brezilya, ukrayna, neo-nazi, aşırı sağcı, vladimir zelenskiy, donbass