https://tr.sputniknews.com/20220322/umraniyede-el-frenini-cekmeyi-unutan-surucu-otomobilinin-altinda-kaldi-1054949835.html
Ümraniye'de el frenini çekmeyi unutan sürücü, otomobilinin altında kaldı
Ümraniye'de el frenini çekmeyi unutan sürücü, otomobilinin altında kaldı
Ümraniye'de bir sürücü otoparktan çıkarken ödemeyi yapmayı unuttu. Ödeme yapmak için el frenini çekmeden inen kadın sürücü, kayan otomobili durdurmak isterken... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T14:43+0300
2022-03-22T14:43+0300
2022-03-22T14:43+0300
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İstanbul Ümraniye'de otoparktan çıkarken ödeme yapmayı unutan Feyiz Güler, ödeme yapmak için aracından el frenini çekmeden indi. Kadın sürücü, kayan otomobili durdurmak isterken aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Otomobilin altında kalan kadın ağır yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç altında sıkışan Feyiz Güler’i çıkartarak kalp masajına başladı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güler’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.Olay yerinde bulunan vatandaş Mahir Eriş, “Buraya kadar geldi. El frenini çekmeyi unuttu. Araba kayınca durdurayım derken altında kaldı. Sol tekerleğin altındaydı” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/el-frenini-cekmeyi-unuttu-yokus-asagi-giden-araci-elleriyle-durdurdu-1053336180.html
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istanbul, ümraniye, fren, ara, otomobil
Ümraniye'de el frenini çekmeyi unutan sürücü, otomobilinin altında kaldı
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Ümraniye'de bir sürücü otoparktan çıkarken ödemeyi yapmayı unuttu. Ödeme yapmak için el frenini çekmeden inen kadın sürücü, kayan otomobili durdurmak isterken aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Otomobilin altında kalan kadın ağır yaralandı.
İstanbul Ümraniye'de otoparktan çıkarken ödeme yapmayı unutan Feyiz Güler, ödeme yapmak için aracından el frenini çekmeden indi. Kadın sürücü, kayan otomobili durdurmak isterken aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Otomobilin altında kalan kadın ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç altında sıkışan Feyiz Güler’i çıkartarak kalp masajına başladı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güler’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.
Olay yerinde bulunan vatandaş Mahir Eriş, “Buraya kadar geldi. El frenini çekmeyi unuttu. Araba kayınca durdurayım derken altında kaldı. Sol tekerleğin altındaydı” ifadelerini kullandı.