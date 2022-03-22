Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220322/umraniyede-el-frenini-cekmeyi-unutan-surucu-otomobilinin-altinda-kaldi-1054949835.html
Ümraniye'de el frenini çekmeyi unutan sürücü, otomobilinin altında kaldı
Ümraniye'de el frenini çekmeyi unutan sürücü, otomobilinin altında kaldı
Ümraniye'de bir sürücü otoparktan çıkarken ödemeyi yapmayı unuttu. Ödeme yapmak için el frenini çekmeden inen kadın sürücü, kayan otomobili durdurmak isterken... 22.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-22T14:43+0300
2022-03-22T14:43+0300
türkiye
istanbul
ümraniye
fren
ara
otomobil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054949669_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_c7cc963a5ff5332f07d3de8401d259db.jpg
İstanbul Ümraniye'de otoparktan çıkarken ödeme yapmayı unutan Feyiz Güler, ödeme yapmak için aracından el frenini çekmeden indi. Kadın sürücü, kayan otomobili durdurmak isterken aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Otomobilin altında kalan kadın ağır yaralandı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç altında sıkışan Feyiz Güler’i çıkartarak kalp masajına başladı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güler’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.Olay yerinde bulunan vatandaş Mahir Eriş, “Buraya kadar geldi. El frenini çekmeyi unuttu. Araba kayınca durdurayım derken altında kaldı. Sol tekerleğin altındaydı” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/el-frenini-cekmeyi-unuttu-yokus-asagi-giden-araci-elleriyle-durdurdu-1053336180.html
türkiye
istanbul
ümraniye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/16/1054949669_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7ba1ec6834b1721ddd4defdfd894d011.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, ümraniye, fren, ara, otomobil

Ümraniye'de el frenini çekmeyi unutan sürücü, otomobilinin altında kaldı

14:43 22.03.2022
© İHAÜmraniye'de el freni çekmeyi unutan sürücü, otomobilinin altında kaldı
Ümraniye'de el freni çekmeyi unutan sürücü, otomobilinin altında kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 22.03.2022
© İHA
Abone olGoogle news
Ümraniye'de bir sürücü otoparktan çıkarken ödemeyi yapmayı unuttu. Ödeme yapmak için el frenini çekmeden inen kadın sürücü, kayan otomobili durdurmak isterken aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Otomobilin altında kalan kadın ağır yaralandı.
İstanbul Ümraniye'de otoparktan çıkarken ödeme yapmayı unutan Feyiz Güler, ödeme yapmak için aracından el frenini çekmeden indi. Kadın sürücü, kayan otomobili durdurmak isterken aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi. Otomobilin altında kalan kadın ağır yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç altında sıkışan Feyiz Güler’i çıkartarak kalp masajına başladı. Ağır yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Güler’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.
Olay yerinde bulunan vatandaş Mahir Eriş, “Buraya kadar geldi. El frenini çekmeyi unuttu. Araba kayınca durdurayım derken altında kaldı. Sol tekerleğin altındaydı” ifadelerini kullandı.
El frenini çekmeyi unuttu, yokuş aşağı giden aracı elleriyle durdurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
TÜRKİYE
El frenini çekmeyi unuttu, yokuş aşağı giden aracı elleriyle durdurdu
1 Şubat, 10:14
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала