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94. Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu belli oldu
94. Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu belli oldu
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak. Tören TRT 2'den canlı yayınlanacak. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T19:44+0300
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yaşam
oscar ödül töreni
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Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek 94. Oscar Ödül Töreni, canlı yayınla TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Abdülhamit Güler ödüle aday filmleri yorumlayacak.‘Oscar'a Doğru’ özel yayını ile 27 Mart'ta 23.55'te başlayacak yayın, ödül töreniyle devam edecek. Tören, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla izleyiciye aktarılacak.Sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verilecek.‘The Power of the Dog’ adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, ‘Dune’ filmi 10, ‘Belfast’ ve ‘West Side Story’ filmleri de 7 dalda aday oldu.
https://tr.sputniknews.com/20220304/oscar-seyirci-odullerinin-finalistleri-belli-oldu-1054427063.html
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94. Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu belli oldu

19:44 23.03.2022 (güncellendi: 19:47 23.03.2022)
© AAOscar ödül töreni
Oscar ödül töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak. Tören TRT 2'den canlı yayınlanacak.
Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek 94. Oscar Ödül Töreni, canlı yayınla TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Abdülhamit Güler ödüle aday filmleri yorumlayacak.
Oscar'a Doğru’ özel yayını ile 27 Mart'ta 23.55'te başlayacak yayın, ödül töreniyle devam edecek. Tören, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla izleyiciye aktarılacak.
Sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verilecek.
‘The Power of the Dog’ adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, ‘Dune’ filmi 10, ‘Belfast’ ve ‘West Side Story’ filmleri de 7 dalda aday oldu.
Cinderalla, Camila Cabello - Sputnik Türkiye, 1920, 04.03.2022
YAŞAM
Oscar Seyirci Ödülleri'nin finalistleri belli oldu
4 Mart, 12:33
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