https://tr.sputniknews.com/20220323/94-oscar-odul-toreninin-turkiyedeki-yayinci-kurulusu-belli-oldu-1054991105.html

94. Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu belli oldu

94. Oscar Ödül Töreni'nin Türkiye'deki yayıncı kuruluşu belli oldu

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak. Tören TRT 2'den canlı yayınlanacak. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T19:44+0300

2022-03-23T19:44+0300

2022-03-23T19:47+0300

yaşam

oscar ödül töreni

trt-2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054991080_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b85c551a68ea91ae6c1e856ed32fc47e.jpg

Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek 94. Oscar Ödül Töreni, canlı yayınla TRT 2 ekranlarında seyirciyle buluşacak. Sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Abdülhamit Güler ödüle aday filmleri yorumlayacak.‘Oscar'a Doğru’ özel yayını ile 27 Mart'ta 23.55'te başlayacak yayın, ödül töreniyle devam edecek. Tören, Türkiye saatiyle 03.00'te canlı yayınla izleyiciye aktarılacak.Sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verilecek.‘The Power of the Dog’ adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, ‘Dune’ filmi 10, ‘Belfast’ ve ‘West Side Story’ filmleri de 7 dalda aday oldu.

https://tr.sputniknews.com/20220304/oscar-seyirci-odullerinin-finalistleri-belli-oldu-1054427063.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

oscar ödül töreni, trt-2