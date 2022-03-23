https://tr.sputniknews.com/20220323/akar-erdogan-liderliginde-turkiye-ozne-haline-geldi-artik-uc-kita-etki-alanimiz-1054968932.html
Akar: Erdoğan liderliğinde Türkiye özne haline geldi, artık üç kıta etki alanımız
Akar: Erdoğan liderliğinde Türkiye özne haline geldi, artık üç kıta etki alanımız
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin üç kıtada etki gösterdiğini ifade etti ve “Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye özne haline geldi”... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T07:41+0300
2022-03-23T07:41+0300
2022-03-23T07:52+0300
politika
hulusi akar
recep tayyip erdoğan
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Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın’a konuşan Akar’ın açıklamaları şöyle:Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, teşviki ve desteğiyle savunma sanayiinde önemli aşamalar kaydedildi. Artık kendi hafif silahlarımızı, obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi, İHA, SİHA ve TİHA'larımızı, gemilerimizi yapar hale geldik. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir nizam, bir intizam içinde tek yumruk, tek yürek olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan dost ve kardeşlerimizle olan münasebetlerimiz, sadece Libya ve Azerbaycan olarak düşünmeyin, Somali, Katar, Sudan, Kosova, Bosna ve diğer coğrafyalar var. Gerçekten bütün coğrafyalarda, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da çok ciddi bir alanımız var. Bu sorumluluklarımızı samimi olarak yerine getirmeye çalışıyoruz.“TSK en yoğun günlerini yaşıyor”“Mariupol'deki durumu takip ediyoruz”"Özellikle Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz."Rusya Ukrayna krizine de değinen Akar, şunları kaydetti:"Sayın Zelinsky Sayın Putin'le görüşmek istiyor. Putin de 'Hayır' demiyor. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla böyle bir görüşme yapılabilir. Temennimiz ateşkesin sağlanması. Çözümün süratle sağlanması lazım."
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hulusi akar, recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, iha, siha
Akar: Erdoğan liderliğinde Türkiye özne haline geldi, artık üç kıta etki alanımız
07:41 23.03.2022 (güncellendi: 07:52 23.03.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye’nin üç kıtada etki gösterdiğini ifade etti ve “Cumhurbaşkanımız Erdoğan liderliğinde Türkiye özne haline geldi” görüşünü dile getirdi.
Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın’a konuşan
Akar’ın açıklamaları şöyle:
Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, teşviki ve desteğiyle savunma sanayiinde önemli aşamalar kaydedildi. Artık kendi hafif silahlarımızı, obüslerimizi, ATAK helikopterlerimizi, İHA, SİHA ve TİHA'larımızı, gemilerimizi yapar hale geldik. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir nizam, bir intizam içinde tek yumruk, tek yürek olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan dost ve kardeşlerimizle olan münasebetlerimiz, sadece Libya ve Azerbaycan olarak düşünmeyin, Somali, Katar, Sudan, Kosova, Bosna ve diğer coğrafyalar var. Gerçekten bütün coğrafyalarda, Afrika'da, Asya'da, Avrupa'da çok ciddi bir alanımız var. Bu sorumluluklarımızı samimi olarak yerine getirmeye çalışıyoruz.
“TSK en yoğun günlerini yaşıyor”
Türkiye Cumhuriyeti devleti gerçekten Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde özne haline geldi; Yani bizim ilgi alanımız, etki alanımız gelişti. Üç kıta etki alanımız. Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten cumhuriyet tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor. Hem kendimiz için hem dost ve kardeşlerimiz için hem de onun ötesinde bölge, dünyanın o parçasının barışı, huzuru, güvenliği için gayret sarf ediyoruz.
“Mariupol'deki durumu takip ediyoruz”
"Özellikle Mariupol'deki durumu yakından takip ediyoruz. Bir an önce oradaki masum insanların bölgeden tahliye edilebilmeleri için gayret gösteriyoruz."
Rusya Ukrayna krizine de değinen Akar, şunları kaydetti:
"Sayın Zelinsky Sayın Putin'le görüşmek istiyor. Putin de 'Hayır' demiyor. Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'ın katkılarıyla böyle bir görüşme yapılabilir. Temennimiz ateşkesin sağlanması. Çözümün süratle sağlanması lazım."