https://tr.sputniknews.com/20220323/benzine-1-lira-68-kurus-motorine-1-lira-59-kurus-zam-1054969495.html

Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam

Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam

Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam geldi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T08:41+0300

2022-03-23T08:41+0300

2022-03-23T08:41+0300

ekonomi

benzin

motorin

zam

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Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, litre fiyatı benzinde 1 lira 68 kuruş, motorinde 1 lira 59 kuruş zamlandı.Zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi.Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye yükseldi.Zamlar pompaya yansıdı.

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2022

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benzin, motorin, zam