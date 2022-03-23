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Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam
Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam
Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam geldi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
benzin
motorin
zam
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Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, litre fiyatı benzinde 1 lira 68 kuruş, motorinde 1 lira 59 kuruş zamlandı.Zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi.Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye yükseldi.Zamlar pompaya yansıdı.
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benzin, motorin, zam

Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam

08:41 23.03.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDERbenzin - akaryakıt
benzin - akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© REUTERS / BRIAN SNYDER
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Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam geldi.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, litre fiyatı benzinde 1 lira 68 kuruş, motorinde 1 lira 59 kuruş zamlandı.
Zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi.
Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye yükseldi.
Zamlar pompaya yansıdı.
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