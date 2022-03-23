https://tr.sputniknews.com/20220323/benzine-1-lira-68-kurus-motorine-1-lira-59-kurus-zam-1054969495.html
Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam
Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam
Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam geldi. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T08:41+0300
2022-03-23T08:41+0300
2022-03-23T08:41+0300
ekonomi
benzin
motorin
zam
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Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, litre fiyatı benzinde 1 lira 68 kuruş, motorinde 1 lira 59 kuruş zamlandı.Zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi.Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye yükseldi.Zamlar pompaya yansıdı.
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benzin, motorin, zam
Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam
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Benzine 1 lira 68 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş zam geldi.
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, litre fiyatı benzinde 1 lira 68 kuruş, motorinde 1 lira 59 kuruş zamlandı.
Zamla birlikte, İstanbul’da bir litre benzinin fiyatı 19,78 TL’ye, bir litre motorinin fiyatı 22,22 TL’ye yükseldi.
Benzinin litresi Ankara’da 19,88 TL’ye, İzmir’de 19,90 TL’ye, motorinin litresi ise Ankara’da ve İzmir’de 22,33 TL’ye yükseldi.