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CHP'li Başarır: Son 10 yılda 3 bin 109 polis istifa etti
CHP'li Başarır: Son 10 yılda 3 bin 109 polis istifa etti
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesine gelen cevaba göre, son 10 yılda 3... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T12:54+0300
2022-03-23T12:54+0300
türkiye
polis
istifa
ali mahir başarır
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CHP'li Başarır, Bakan Soylu'nun vermiş olduğu yazılı yanıta ilişkin olarak, değerlendirmelerde bulundu.Son 10 yılda 3 bin 109 polisin istifa etmesi, polis memurlarının çok zor şartlar altında çalıştığının açık bir göstergesi olduğunun altını çizen Başarır, “Bu rakam neredeyse her gün bir polis memurunun istifa ettiği anlamına gelir. İktidarın polis memurlarına, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına verdikleri sözü yerine getirmemesinin de bu istifalarda önemli bir yeri vardır.Özellikle son dönemlerde yaşanan polis intihar vakaları, basın ve medya organlarına yansımaktadır. Artan polis intiharlarının araştırılması için verdiğimiz araştırma önergesi ne yazık ki AK Parti ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Böyle bir durumun araştırılmasına engel olmak ya da intihar eden kaç polis memuru olduğu bilgilerini gizlemek anlaşılır gibi değil. Biz, sorunlar çözülsün istiyoruz ancak mevcut siyasi iktidar sorun çözmek yerine sorun üreten bir hale gelmiştir” dedi.Sözcü'nün haberine göre, CHP'li Başarır, kaç polis memurunun intihar ettiği ve kaç polis memurumuzun mobbinge uğradığı sorularının yanıtlanmaması üzerine ise şunları söyledi:“Elimizde nadir kalan denetleme mekanizmalarından biri de yazılı soru önergeleri. Bizler milletvekilleri olarak bu soruları millet adına, halk adına soruyoruz. Ancak yazılı soru önergelerimizin birçoğu yanıtsız bırakılmakla beraber birçoğuna da ilgili bakanlar alakasız yanıtlar vermektedir. Sorularımız çok net anlaşılır olmasına rağmen ilgili bakanlar önergelerimizi yanıtlamaktan kaçınmaktadırlar.”
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polis, istifa, ali mahir başarır

CHP'li Başarır: Son 10 yılda 3 bin 109 polis istifa etti

12:54 23.03.2022
© AAPolis
Polis - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması isteğiyle verdiği soru önergesine gelen cevaba göre, son 10 yılda 3 bin 109 polis memurunun istifa ettiği açıklandı.
CHP'li Başarır, Bakan Soylu'nun vermiş olduğu yazılı yanıta ilişkin olarak, değerlendirmelerde bulundu.
Son 10 yılda 3 bin 109 polisin istifa etmesi, polis memurlarının çok zor şartlar altında çalıştığının açık bir göstergesi olduğunun altını çizen Başarır, “Bu rakam neredeyse her gün bir polis memurunun istifa ettiği anlamına gelir. İktidarın polis memurlarına, öğretmenlere, sağlık çalışanlarına verdikleri sözü yerine getirmemesinin de bu istifalarda önemli bir yeri vardır.
Özellikle son dönemlerde yaşanan polis intihar vakaları, basın ve medya organlarına yansımaktadır. Artan polis intiharlarının araştırılması için verdiğimiz araştırma önergesi ne yazık ki AK Parti ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Böyle bir durumun araştırılmasına engel olmak ya da intihar eden kaç polis memuru olduğu bilgilerini gizlemek anlaşılır gibi değil. Biz, sorunlar çözülsün istiyoruz ancak mevcut siyasi iktidar sorun çözmek yerine sorun üreten bir hale gelmiştir” dedi.
Sözcü'nün haberine göre, CHP'li Başarır, kaç polis memurunun intihar ettiği ve kaç polis memurumuzun mobbinge uğradığı sorularının yanıtlanmaması üzerine ise şunları söyledi:
“Elimizde nadir kalan denetleme mekanizmalarından biri de yazılı soru önergeleri. Bizler milletvekilleri olarak bu soruları millet adına, halk adına soruyoruz. Ancak yazılı soru önergelerimizin birçoğu yanıtsız bırakılmakla beraber birçoğuna da ilgili bakanlar alakasız yanıtlar vermektedir. Sorularımız çok net anlaşılır olmasına rağmen ilgili bakanlar önergelerimizi yanıtlamaktan kaçınmaktadırlar.”
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