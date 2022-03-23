https://tr.sputniknews.com/20220323/elon-musk-teslanin-almanya-fabrikasini-dans-ederek-acti-1054996371.html
Elon Musk, Tesla'nın Almanya fabrikasını dans ederek açtı
Elon Musk, Tesla'nın Almanya fabrikasını dans ederek açtı
Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya fabrikası açıldı. Almanya Başbakanı Scholz'un da katıldığı açılışta Tesla CEO'su Elon Musk dans etti. Tören... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T23:26+0300
2022-03-23T23:26+0300
2022-03-23T23:26+0300
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Tesla CEO'su Elon Musk, Almanya Grünheide'deki yeni Giga Berlin (veya Gigafactory Berlin) fabrikasında kırmızı kurdeleyi kesti. Açılışa Almanya Başbakanı Olaf Scholz da katıldı.Tesla, Berlin fabrikasının yılda 500.000'e kadar araç üretmeyi hedefliyor. Seri üretimin ilk haftalarında toplamda 2 bin araç üretilecek. Şirketin hedefi kademeli olarak üretim sayısını önce bin adete ardından 5 bin adete çıkarmak.Tesla'nın son çeyrek raporlarına göre, Avrupa’daki müşterilerine Çin'deki fabrikasından araba ihraç etti. Avrupa'da elektrikli otomobile talebin oldukça fazla olması Tesla'nın fabrika açmasını sağladı. Şirket fabrikanın inşaatına 2019'da başlamıştı.Musk, Tesla’nın Almanya’da 5 milyar Euro yatırım ile kurduğu fabrikada, ilk Alman yapımı arabalarının 30 müşteriye teslimi sırasında dans hünerlerini de sergilemeyi ihmal etmedi. Musk, Çin'deki fabrikayı açarken de dans etmişti.Elon Musk açılışta, "Fabrika için muhteşem bir gün" ifadelerini kullandı. Musk fabrika açılışını sürdürülebilir geleceğe bir bir adım olarak nitelendirdi.Fabrika açılışı sırasında protestolar da yapıldı. Protestocular yeni açılan fabrikanın çok fazla su tüketeceğini belirtirken inşaat sırasında çok fazla ağacın kesildiğini söyledi.Tesla, Çin'in Şangay kentinde bulunan fabrikasını geçen hafta kısa süreliğine kapatmak zorunda kaldı. Üç gün süren kapatma nedeniyle Model 3 ve Model Y'nin üretimi sekteye uğradı.
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almanya, elon musk, tesla
Elon Musk, Tesla'nın Almanya fabrikasını dans ederek açtı
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Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Almanya fabrikası açıldı. Almanya Başbakanı Scholz'un da katıldığı açılışta Tesla CEO'su Elon Musk dans etti. Tören esnasında çevreciler dışarıda protesto yaptı.
Tesla CEO'su Elon Musk, Almanya Grünheide'deki yeni Giga Berlin (veya Gigafactory Berlin) fabrikasında kırmızı kurdeleyi kesti. Açılışa Almanya Başbakanı Olaf Scholz da katıldı.
Tesla, Berlin fabrikasının yılda 500.000'e kadar araç üretmeyi hedefliyor. Seri üretimin ilk haftalarında toplamda 2 bin araç üretilecek. Şirketin hedefi kademeli olarak üretim sayısını önce bin adete ardından 5 bin adete çıkarmak.
Tesla'nın son çeyrek raporlarına göre, Avrupa’daki müşterilerine Çin'deki fabrikasından araba ihraç etti. Avrupa'da elektrikli otomobile talebin oldukça fazla olması Tesla'nın fabrika açmasını sağladı. Şirket fabrikanın inşaatına 2019'da başlamıştı.
Musk, Tesla’nın Almanya’da 5 milyar Euro yatırım ile kurduğu fabrikada, ilk Alman yapımı arabalarının 30 müşteriye teslimi sırasında dans hünerlerini de sergilemeyi ihmal etmedi. Musk, Çin'deki fabrikayı açarken de dans etmişti.
Elon Musk açılışta, "Fabrika için muhteşem bir gün" ifadelerini kullandı. Musk fabrika açılışını sürdürülebilir geleceğe bir bir adım olarak nitelendirdi.
Fabrika açılışı sırasında protestolar da yapıldı. Protestocular yeni açılan fabrikanın çok fazla su tüketeceğini belirtirken inşaat sırasında çok fazla ağacın kesildiğini söyledi.
Tesla, Çin'in Şangay kentinde bulunan fabrikasını geçen hafta kısa süreliğine kapatmak zorunda kaldı. Üç gün süren kapatma nedeniyle Model 3 ve Model Y'nin üretimi sekteye uğradı.