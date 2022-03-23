https://tr.sputniknews.com/20220323/formula-1de-yeni-takim-iddiasi-ve-30-yaris-ihtimali-1054976455.html

Formula 1'de yeni takım iddiası ve 30 yarış ihtimali

Formula 1'de yeni takım iddiası ve 30 yarış ihtimali

Charles Leclerc'in 1. Carlos Sainz Jr'ın 2. olarak Ferrari'nin 2019 Singapur Grand Prix'sinden sonra ilk kez bir yarışı ilk iki sırada tamamlayarak başladığı... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T12:35+0300

2022-03-23T12:35+0300

2022-03-23T12:35+0300

spor

formula 1

yarış

takım

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Bu hafta sonu yapılacak olan Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde Sky Sports'un sorularını yanıtlayan Stefano Domenicali, tüm fırsatları değerlendirmek istediklerini söyledi. Domenicali yarış sayısının artması hakkında, "Sadece Las Vegas değil, Formula 1 ile ilgilenen başka şehirler de var. Amerike ve Çin dışında Afrika'da da Formula 1 için büyük bir potansiyel var." dedi.Formula 1'de şu anda yürürlülükte olan işletme anlaşması bir sezonda maksimum 24 yarış yapılmasına olanak sağlıyor. Domenicali bu konuda, "Bence 24 yarışlık bir potansiyel var. Hatta 30 yarışlık bir potansiyelin dahi olduğunu söyleyebilirim. Bizim için önemli olan doğru dengeyi bulabilmek. Öte yandan bazı pistlerin bizimle olan anlaşmaları bu sezon sona eriyor ve gelecek yıllarda Formula 1 takviminde yer almayacaklar." şeklinde konuştu.Takım sayısı artacak mı?Yarış sayısının artması dışında takım sayısı hakkında da görüşü sorulan İtalyan yönetici, "4-5 adet Formula 1'de ekstra bir takım olarak yer alma talebi var diyebilirim. Ama doğru konuşmak gerekirse 10 takım ile pistteki mücadele çok iyi durumda. Formula 1'in büyümesi için gerekli şeylerden birisi bu mu emin değilim." dedi.Ferrari'den rüya gibi başlangıçGeçen sezon son yarışa kalan şampiyonluk mücadelesinde Max Verstappen'in kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmasının ardından bu sezona en önde Ferrari başladı. Tifosiler Bahreyn'de Charles Leclerc'in 1. Carlos Sainz Jr'ın 2. olması ile beraber Ferrari'ye 2019 Singapur Grand Prix'sinden sonra ilk kez bir yarışı ilk iki sırada tamamlama başarısını kazandırdı.

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formula 1, yarış, takım