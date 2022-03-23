https://tr.sputniknews.com/20220323/hacettepe-universitesinde-kesfedilen-yeni-sendrom-tip-literaturune-girdi-1054980768.html

Hacettepe Üniversitesi'nde keşfedilen yeni sendrom tıp literatürüne girdi

Hacettepe Üniversitesi'nde keşfedilen yeni sendrom tıp literatürüne girdi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı tarafından 4 aileden 6 hasta üzerinde yapılan araştırmada böbrek yetmezliğine neden olan yeni... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T14:15+0300

2022-03-23T14:15+0300

2022-03-23T14:18+0300

sendrom

türkiye

hacettepe üniversitesi

keşif

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı ile İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı iş birliği ile yapılan ve 5 yıl süren kapsamlı genetik çalışmalarda daha önce bilinmeyen yeni bir sendrom tanımlandı.İkisi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, ikisi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi gören 4 aileden 6 birey üzerinde yapılan genetik araştırmalarda ortaya konan rahatsızlık, 'TRACK Sendromu' olarak tıp literatürüne kaydedildi. Bu sendroma sahip bireylerde tipik yüz anomalileri, derinden boğuk bir sesle konuşma, diş anormallikleri, santral sinir sistemi anomalileri yanı sıra son dönem böbrek yetmezliğine ilerleyen 'atipik hemolitik üremik sendrom' saptandı. Hepsi de Güneydoğu Anadolu bölgesinden gelen 4 ailenin ortak özelliklerinin ortak atadan geldiklerinin ortaya konulması oldu.'Adını biz verdik'Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı öğretim üyesi ve Nefrogenetik Laboratuvarı sorumlusu öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Özaltın, dünyada daha önce bilinmeyen bir sendromu tanımladıklarını söyledi:'Dünyada ilk kez biz ortaya koyduk'Prof. Dr. Özaltın, araştırmaya dahil olan hastalardaki en önemli bulgunun bir böbrek rahatsızlığı olan 'hemolitik üremik sendrom' olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:'Moleküler çalışmalar gerçekleştireceğiz'​Prof. Dr. Özaltın, 'TRACK sendromu'nu TSEN2 (tRNA splicing endonuclease-2) adlı gen ile ilişkilendirdiklerini belirterek, "Biz gendeki bozukluğu bir hastalık ile ilişkilendirmiş durumdayız. Fakat halen bu hastalığın altta yatan mekanizmalarını net olarak bilmiyoruz. Bunlar için daha çok çalışma gerekiyor. Bunun için de öncelikle üzerinde çalışabileceğimiz bir hayvan modeli oluşturmamız lazım. Bu modeli oluşturduktan sonra daha ileri moleküler çalışmaları gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

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sendrom, hacettepe üniversitesi, keşif