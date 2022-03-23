https://tr.sputniknews.com/20220323/hak-isten-asgari-ucrete-ek-zam-aciklamasi-1-ocak-2023un-beklenmesi-gerek-1054981126.html

Hak-İş'ten asgari ücrete ek zam açıklaması: '1 Ocak 2023'ün beklenmesi gerek'

Hak-İş'ten asgari ücrete ek zam açıklaması: '1 Ocak 2023'ün beklenmesi gerek'

Hak-İş Başkanı Arslan asgari ücrete zam için 2023'ün beklenilmesi gerektiğini ifade etti. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T14:27+0300

2022-03-23T14:27+0300

2022-03-23T14:27+0300

ekonomi

mahmut arslan

hak-iş

asgari ücret

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Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) Başkanı Mahmut Aslan, Tokat'ta katıldığı "Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın" Eğitim Programı'nda asgari ücrete ek zam tartışmalarını değerlendirdi. Aslan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeniden toplanılması ve asgari ücretin yeniden belirlenmesi için mevzuat değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirtti. Aslan mevcut durumda mevzuatın 2023'ü işaret ettiğini belirterek "Temmuz ayında asgari ücret yeniden belirlenir mi sorusunun cevabı bugün için ne yazık ki olumsuz" diye konuştu.Aslan şunları kaydetti:'Bu ülkenin bu zorlukların üstesinden gelecek iradesi var'Türkiye’nin ve dünyanın yaşadığı zorluklara da dikkat çeken Arslan, “Zorluklarımız var, sıkıntılar var, dünyanın ve bölgenin yaşadığı sorunlar var ama bu sorunlar bizi asla karamsar olmaya itmemeli. Bu sorunları birlikte aşacağız, bu ülkenin bu zorlukların üstesinden gelecek iradesi var” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220322/turk-is-genel-baskanindan-asgari-ucret-aciklamasi-bakan-beye-sordum-bunun-gunu-aralik-ayi-dedi-1054963745.html

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mahmut arslan, hak-iş, asgari ücret