https://tr.sputniknews.com/20220323/meteorolojiden-hava-tahmin-raporu-sicakliklar-mevsim-normallerinin-altinda-seyretmeye-devam-edecek-1054997255.html
Meteoroloji'den hava tahmin raporu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek
Meteoroloji'den hava tahmin raporu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Hava... 23.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-23T23:56+0300
2022-03-23T23:56+0300
2022-03-23T23:56+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
hava durumu
sıcaklık
soğuk hava
kar yağışı
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Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı 7İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı 16Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12
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meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, sıcaklık, soğuk hava, kar yağışı
Meteoroloji'den hava tahmin raporu: Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacak. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek.
Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Afyonkarahisar, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Konya illeri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; kıyı illeri ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, güneydoğu kesimlerde zaman zaman güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı 7
İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 15
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 16
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçeleri sağanak yağışlı 16
Samsun: Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 8
Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı 1
Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12