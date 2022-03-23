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Milli boksör Samet Gümüş'ten altın madalya
Milli boksör Samet Gümüş'ten altın madalya
Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, erkekler 54 kiloda altın madalya kazandı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
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spor
boks
avrupa
boksör
altın madalya
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Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Porec kentinde yapılan organizasyonda Samet Gümüş, finalde Azerbaycan'dan Ruslan Gadirov ile karşılaştı.Rakibini mağlup eden milli boksör, Avrupa şampiyonu oldu.
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boks, avrupa, boksör, altın madalya

Milli boksör Samet Gümüş'ten altın madalya

20:23 23.03.2022
© AAMilli boksör Samet Gümüş
Milli boksör Samet Gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, erkekler 54 kiloda altın madalya kazandı.
Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Porec kentinde yapılan organizasyonda Samet Gümüş, finalde Azerbaycan'dan Ruslan Gadirov ile karşılaştı.
Rakibini mağlup eden milli boksör, Avrupa şampiyonu oldu.
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