https://tr.sputniknews.com/20220323/milli-boksor-samet-gumusten-altin-madalya-1054992808.html

Milli boksör Samet Gümüş'ten altın madalya

Milli boksör Samet Gümüş'ten altın madalya

Hırvatistan'da düzenlenen 22 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Samet Gümüş, erkekler 54 kiloda altın madalya kazandı. 23.03.2022, Sputnik Türkiye

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spor

boks

avrupa

boksör

altın madalya

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Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre Porec kentinde yapılan organizasyonda Samet Gümüş, finalde Azerbaycan'dan Ruslan Gadirov ile karşılaştı.Rakibini mağlup eden milli boksör, Avrupa şampiyonu oldu.

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boks, avrupa, boksör, altın madalya