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Sarıgül'den 'Türkiye milletvekilliği sistemi' önerisi
Sarıgül'den 'Türkiye milletvekilliği sistemi' önerisi
TDP Genel Başkanı Sarıgül, milletvekili sayısının 500'e indirilmesi ve 100 üyeden oluşan "Türkiye milletvekilliği sistemi' kurulması önerisinde bulundu. 23.03.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
milletvekili
türkiye değişim partisi (tdp)
mustafa sarı
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yeni seçim yasası teklifinde önerilen yüzde 7'lik seçim barajına karşı çıkarak, "Demokratik dünyada nasıl seçim barajı yüzde 3 ise barajın yüzde 3 olması lazım. Bir oyun bile önemi son derece fazladır" dedi.Sarıgül, parti meclisi öncesi düzenlediği basın toplantısına, 22 Mart'ın Dünya Su Günü olduğunu hatırlatarak başladı. Türkiye'de kaynaklar iyi kullanılmadığı için 'su stresi' yaşandığını, önlem alınmaması halinde 10 yıl içinde 'su fakiri' olunacağını belirten Sarıgül, "İklim değişikliklerinin su ve gıda üzerindeki etkilerini tartışmamız lazım. Maalesef günlük kısır çekişmelerden asıl sorunlarımıza bakamıyoruz" dedi.'Adayları kayıtlı üyeler seçmeli'Milletvekili adaylarını partilere kayıtlı üyelerin seçmesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, tercihli oy sistemine geçilmesini istedi.Milletvekili sayısının 500'e indirilmesi ve 100 üyeden oluşan 'Türkiye milletvekilliği sistemi' kurulması önerisinde bulunan Sarıgül, belediye başkanlığı seçimlerinin iki turlu yapılması gerektiğini ifade etti.Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda krizi kapıda" uyarısı yaptığını aktaran Sarıgül, "Gıdada milliyetçilik başlamıştı şimdi daha da arttı. Ülkemizi kendine yeter hale getirmemiz lazım" dedi.
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milletvekili, türkiye değişim partisi (tdp), mustafa sarı

Sarıgül'den 'Türkiye milletvekilliği sistemi' önerisi

01:22 23.03.2022 (güncellendi: 01:24 23.03.2022)
© AAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
© AA
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TDP Genel Başkanı Sarıgül, milletvekili sayısının 500'e indirilmesi ve 100 üyeden oluşan "Türkiye milletvekilliği sistemi' kurulması önerisinde bulundu.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yeni seçim yasası teklifinde önerilen yüzde 7'lik seçim barajına karşı çıkarak, "Demokratik dünyada nasıl seçim barajı yüzde 3 ise barajın yüzde 3 olması lazım. Bir oyun bile önemi son derece fazladır" dedi.
Sarıgül, parti meclisi öncesi düzenlediği basın toplantısına, 22 Mart'ın Dünya Su Günü olduğunu hatırlatarak başladı.
Türkiye'de kaynaklar iyi kullanılmadığı için 'su stresi' yaşandığını, önlem alınmaması halinde 10 yıl içinde 'su fakiri' olunacağını belirten Sarıgül, "İklim değişikliklerinin su ve gıda üzerindeki etkilerini tartışmamız lazım. Maalesef günlük kısır çekişmelerden asıl sorunlarımıza bakamıyoruz" dedi.

'Adayları kayıtlı üyeler seçmeli'

Milletvekili adaylarını partilere kayıtlı üyelerin seçmesi gerektiğini vurgulayan Sarıgül, tercihli oy sistemine geçilmesini istedi.
Milletvekili sayısının 500'e indirilmesi ve 100 üyeden oluşan 'Türkiye milletvekilliği sistemi' kurulması önerisinde bulunan Sarıgül, belediye başkanlığı seçimlerinin iki turlu yapılması gerektiğini ifade etti.
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle küresel gıda krizi kapıda" uyarısı yaptığını aktaran Sarıgül, "Gıdada milliyetçilik başlamıştı şimdi daha da arttı. Ülkemizi kendine yeter hale getirmemiz lazım" dedi.
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