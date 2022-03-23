https://tr.sputniknews.com/20220323/tff-futbolcularin-statusu-ve-transferleri-talimatinda-degisiklik-1054968700.html

TFF Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik

TFF Futbolcuların Statüsü ve Transferleri Talimatı'nda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, FIFA’nın Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle Ukrayna ile Rusya futbol federasyonlarına bağlı kulüplerde tescilli... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T07:52+0300

2022-03-23T07:52+0300

2022-03-23T07:52+0300

spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

rusya

ukrayna

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TFF’nin açıklamasına göre, talimata eklenen geçici maddeyle kulüpler, Ukrayna ile Rusya Futbol Federasyonlarına bağlı kulüplerde yabancı uyruklu statüde tescilli olan futbolculardan en fazla ikisiyle 2021-2022 sezon sonuna kadar imzalayacakları sözleşmeleri 7 Nisan’a kadar tescil ettirebilecek.Bu kapsamda yeni oyuncu tescil ettiren kulüplerin A takım listelerini bu futbolcular yönünden en geç 8 Nisan 2022 tarihine kadar ve tescili takip eden ilk resmi müsabakalarından 24 saat önce revize etmeleri mümkün olacak.Kulüpler, Ukrayna Futbol Federasyonu’na bağlı kulüplerde tescilli diğer futbolculardan (amatör, kadın ve futsal), en fazla ikisini 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere 7 Nisan’a kadar tescil ettirebilecek.Ayrıca Süper Lig kulüpleri, TFF’nin ilgili talimat ve düzenlemelere uymak koşulu ile Ukrayna ve Rusya Futbol Federasyonuna bağlı kulüplerde yabancı uyruklu statüde tescilli olan ve sözleşmesi askıya alınan antrenörler ile 2021-2022 sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere sözleşme imzalayabilecek.

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türkiye futbol federasyonu (tff), rusya, ukrayna