https://tr.sputniknews.com/20220323/yolda-kalan-kuryelere-yaninda-tasidigi-benzini-veren-kurye-1-litre-benzin-1054980002.html

Yolda kalan kuryelere yanında taşıdığı benzini veren kurye: '1 litre benzin'

Yolda kalan kuryelere yanında taşıdığı benzini veren kurye: '1 litre benzin'

Eskişehir’de motokuryelik yapan Sergen Demir’in benzini bittiği için yolda kalan kuryelere yardım ederken çektiği videolar sosyal medyada milyonlarca kez... 23.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-23T14:00+0300

2022-03-23T14:00+0300

2022-03-23T14:11+0300

benzin

yaşam

moto kurye

yardım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/17/1054979977_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_97bab588f74f8a6e5498f668ce544e09.jpg

Elazığ’da doğan Adana’da büyüyen ve son 1 yıldır Eskişehir’de yaşayan 30 yaşındaki Sergen Demir, motosikletli kuryelik yapıyor. Kaskına taktığı kamera ile yolculukları esnasında karşısına çıkan bazı durumları sosyal medya hesaplarından paylaşan Demir, son günlerde Türkiye’nin gündemine geldi. Sosyal medya hesabına yüklediği bir video milyonlar tarafından izlendi.Meslektaşlarından benzini bittiği için yolda kalanlara, motosikletinin sepetinde taşıdığı benzini vererek yardım ettiği video sonrasında binlerce güzel yorum aldı. Videoya kurgu diye eleştiri yapanlara ise aldırış etmeyen Sergen Demir, tüm kuryelerin zor zamanlar için yanında 1 litrelik şişede benzin taşımasını tavsiye etti.‘Videodan sonra herkes bana ‘1 litre benzin’ diyor’Sosyal medyada paylaştığı videonun milyonlar tarafından izlenmesiyle kendisine lakap takıldığını söyleyen Sergen Demir, “Kurye mesleğini seviyorum. On senedir motosiklet kullanıyorum. Eskişehir’e geldiğimde kuryeliğin yaygın olduğunu gördüm. Ben de bu mesleğe yöneldim. Bir yıldır kuryelik yapıyorum. Motosiklet videoları çekenleri izliyordum önceden. Ben de onlardan görerek kamera aldım ve kaskıma taktım. Son paylaştığım videodan sonra herkes ‘1 litre benzin’ diyor bana” dedi.‘Kaskımda kamera yokken de yardım etmişliğim var’Güzel yorumların yanı sıra kurgu olduğunu iddia eden eleştirilerin de geldiğini belirten Sergen Demir, meslektaşlarına yardım etmeyi sevdiğini söyledi. Olayları kurgulasa daha sık yapabileceğini, son videosunda da daha önce yardımcı olduğu birisinin şans eseri denk geldiğini belirten Demir, şunları kaydetti:‘Herkes yanında benzin taşısın’Kendisi gibi kurye olan meslektaşlarına hız konusunda dikkat etmelerini öneren Sergen Demir, benzin taşımalarını da önerdi. Yolda kalma olayının herkesin başına gelebileceğini ve yardımlaşarak atlatılabileceğini belirten Demir, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220323/benzine-1-lira-68-kurus-motorine-1-lira-59-kurus-zam-1054969495.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

benzin, moto kurye, yardım