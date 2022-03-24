Şeker üreticileri: Çiftçi küsünce şeker pancarı ekmedi, üretim 5 milyon ton azaldı

" Konya’da kotalar şu an serbest oldu. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 3.5 milyon ton pancar kotası vardı. Şimdi ‘herkes ne kadar ekerse eksin’ dediler. Bundan önceki seneler kota alacağız diye çiftçiler olarak birbirimizle yarışıyorduk şimdi kotanın yüzüne bakan yok. Nisan ayında pancar ekeceğiz ama gübre fiyatı fazla olduğu için eskiden 100 kilo gübre kullanıyorsak şimdi 50 kilo kullanacağız. Pancarın kalitesi düşecek. Mısır, buğday ve Ayçiçek üreticileri devletten destek alıyor ama pancar üreticilerine destek verilmiyor. Pancar üvey evlat muamelesi görüyor. Şekerin bahtı kara. Konya Ovası’nda 2 milyon 200 bin hektar tarım arazimiz var ve bunun yüzde 80’i kıraç, yüzde 20’si sulu. Sulu alanlara kendimiz 300 metreye sondaj açtırdık, 2 km öteden elektrik çektik de ancak öyle sulu alan yapabildik. Bayburt, Çoruh nehri, Kızılırmak’tan gibi yerlerden Konya Ovası’na elektrik gelse Türkiye’ye yettiğimiz gibi başka ülkelere bile ihracat yapabiliriz. Bizim burada suya ihtiyacımız var. Konya Ovası’nda yeraltından su çıkartacağız diye biz kendi hakkımızı bitirdik, çocuklarımızın hakkını çektik şu an torunlarımızın hakkını tüketiyoruz. Eskiden 25 metreden su çekerdik şimdi su bitti 80 metreden çekiyoruz. Bizim 1,5 milyon ton yağlık çekirdeğe ihtiyacımız var, biz bunun yarısını üretiyoruz. Eğer burada su olsa bizim buradaki üretimimiz Türkiye’ye yeter’’.