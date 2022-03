Şeker üreticileri: Çiftçi küsünce şeker pancarı ekmedi, üretim 5 milyon ton azaldı

‘’2020 Yılında 23 milyon ton pancar üretirken 2021 yılında çiftçinin pancara küsmesi sonucu pancar üretimi 18 milyon tona düştü. Çiftçi pancar yerine mısır ya da ayçiçeğine yöneldi. 2021 Yılında ürettiğimiz 18 milyon ton pancarı ucuz maliyetle ürettik, şu an Konya’da şeker 20 lira. O zaman şekeri üretirken gübre 2 bin 500 liraydı, gübre şu an 15 bin lira oldu. Sularımızı toprak altından çıkarmak için elektrik kullanıyoruz, elektriğe de zam geldi. Seneye şeker pancarını nasıl üreteceğiz diye şimdiden düşünmeye başladık. 2021 Yılında 600 ton pancar ürettim, masraflar çıktıktan sonra bana 250 bin lira para kaldı. Son gelen elektrik zamlarını düşünürsek şu an üreteceğim pancar için cebimde 500 bin lira elektrik parası olması gerekir. Günlük 2.500 lira elektrik masrafımız vardı şu an ki elektrik masrafımız 6 bin lira oldu’’.