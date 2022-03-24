https://tr.sputniknews.com/20220324/-seker-ureticileri-ciftci-kusunce-seker-pancari-ekmedi-uretim-5-milyon-ton-azaldi-1055028383.html
Şeker üreticileri: Çiftçi küsünce şeker pancarı ekmedi, üretim 5 milyon ton azaldı
Şeker üreticileri: Çiftçi küsünce şeker pancarı ekmedi, üretim 5 milyon ton azaldı
Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, "Biz 2020’de üretmiştik ama satamadık, elimizde kaldı o yüzden 1 sene sonra... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T21:48+0300
2022-03-24T21:48+0300
2022-03-24T21:47+0300
akşam postasi
konya pancar ve tarım ürünleri üreticileri
şeker
ahmet bestil
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ŞEKER ÜRETİCİLERİ: ÇİFTÇİ KÜSÜNCE ŞEKER PANCARI EKMEDİ.. ÜRETİM 5 MİLYON TON AZALDI
ŞEKER ÜRETİCİLERİ: ÇİFTÇİ KÜSÜNCE ŞEKER PANCARI EKMEDİ.. ÜRETİM 5 MİLYON TON AZALDI
Türkiye şeker sıkıntısını konuşurken Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Bestil, şeker fiyatlarının yükselmesiyle ilgili şunları söyledi:‘Bizimle kimse ilgilenmedi’''Seneye şeker pancarını nasıl üreteceğiz diye şimdiden düşünmeye başladık’''Eskiden 100 kilo gübre kullanıyorsak şimdi 50 kilo kullanacağız pancarın kalitesi düşecek’'‘’Üreteceğimiz pancar Nisan ayının 15’inde ekeceğiz, Kasım ayı gibi fabrikaya teslim edeceğiz. 2021 Yılında pancarın ton fiyatı 450 liraydı, Cumhurbaşkanı 850 lira yaptı. Fabrikalar bin lira diyor ama çiftçi bir kere darıldı. Maliyet arttı" diyen Bestil, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:Dinleyicilerden, ‘300 metreden su çektikleri için obrukların oluştuğunu söyleniyor... doğru mu? Şeker pancarı yerine buğday neden ekmiyorsunuz? Neden sulu tarıma geçtiniz?’ soruna Bestil şunları söyledi:'Ürünlerin fiyatı marketlere baskın yapmakla düşmez’'
https://tr.sputniknews.com/20220324/ticaret-bakanligi-rekabeti-bozan-faaliyetler-nedeniyle-seker-fabrikalarina-inceleme-baslatti-1055005023.html
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konya pancar ve tarım ürünleri üreticileri , şeker, ahmet bestil
Şeker üreticileri: Çiftçi küsünce şeker pancarı ekmedi, üretim 5 milyon ton azaldı
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Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, "Biz 2020’de üretmiştik ama satamadık, elimizde kaldı o yüzden 1 sene sonra Türkiye’nin üretimi 5 milyon ton düştü” ifadelerini kullandı.
Türkiye şeker sıkıntısını konuşurken Konya Pancar ve Tarım Ürünleri Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Bestil, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bestil, şeker fiyatlarının yükselmesiyle ilgili şunları söyledi:
‘Bizimle kimse ilgilenmedi’'
‘’2020 Yılında Türkiye’nin pancar kotası 20 milyon ton idi. Biz çiftçiler olarak 23 milyon ton pancar ürettik ve fiyatı da 330 kuruştu ama kotanın fazlasını satamadık, 150 kuruşa satmak için aracı bulmak zorunda kaldık. 2021 yılında çiftçi fabrikalara küstü.. Çiftçilerin yüzde 20’si pancar ekmedi. Geçtiğimiz 3 seneye bakarsak şekerin fiyatı 2.5 – 3.5 lira arasındaydı. Pancarın fiyatı biraz daha yükselsin de çiftçi küsmesin diye basın açıklaması bile yaptık ama hiç kimse bizimle ilgilenmedi’’.
'Seneye şeker pancarını nasıl üreteceğiz diye şimdiden düşünmeye başladık’'
‘’2020 Yılında 23 milyon ton pancar üretirken 2021 yılında çiftçinin pancara küsmesi sonucu pancar üretimi 18 milyon tona düştü. Çiftçi pancar yerine mısır ya da ayçiçeğine yöneldi. 2021 Yılında ürettiğimiz 18 milyon ton pancarı ucuz maliyetle ürettik, şu an Konya’da şeker 20 lira. O zaman şekeri üretirken gübre 2 bin 500 liraydı, gübre şu an 15 bin lira oldu. Sularımızı toprak altından çıkarmak için elektrik kullanıyoruz, elektriğe de zam geldi. Seneye şeker pancarını nasıl üreteceğiz diye şimdiden düşünmeye başladık. 2021 Yılında 600 ton pancar ürettim, masraflar çıktıktan sonra bana 250 bin lira para kaldı. Son gelen elektrik zamlarını düşünürsek şu an üreteceğim pancar için cebimde 500 bin lira elektrik parası olması gerekir. Günlük 2.500 lira elektrik masrafımız vardı şu an ki elektrik masrafımız 6 bin lira oldu’’.
'Eskiden 100 kilo gübre kullanıyorsak şimdi 50 kilo kullanacağız pancarın kalitesi düşecek’'
‘’Üreteceğimiz pancar Nisan ayının 15’inde ekeceğiz, Kasım ayı gibi fabrikaya teslim edeceğiz. 2021 Yılında pancarın ton fiyatı 450 liraydı, Cumhurbaşkanı 850 lira yaptı. Fabrikalar bin lira diyor ama çiftçi bir kere darıldı. Maliyet arttı" diyen Bestil, konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:
" Konya’da kotalar şu an serbest oldu. Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 3.5 milyon ton pancar kotası vardı. Şimdi ‘herkes ne kadar ekerse eksin’ dediler. Bundan önceki seneler kota alacağız diye çiftçiler olarak birbirimizle yarışıyorduk şimdi kotanın yüzüne bakan yok. Nisan ayında pancar ekeceğiz ama gübre fiyatı fazla olduğu için eskiden 100 kilo gübre kullanıyorsak şimdi 50 kilo kullanacağız. Pancarın kalitesi düşecek. Mısır, buğday ve Ayçiçek üreticileri devletten destek alıyor ama pancar üreticilerine destek verilmiyor. Pancar üvey evlat muamelesi görüyor. Şekerin bahtı kara. Konya Ovası’nda 2 milyon 200 bin hektar tarım arazimiz var ve bunun yüzde 80’i kıraç, yüzde 20’si sulu. Sulu alanlara kendimiz 300 metreye sondaj açtırdık, 2 km öteden elektrik çektik de ancak öyle sulu alan yapabildik. Bayburt, Çoruh nehri, Kızılırmak’tan gibi yerlerden Konya Ovası’na elektrik gelse Türkiye’ye yettiğimiz gibi başka ülkelere bile ihracat yapabiliriz. Bizim burada suya ihtiyacımız var. Konya Ovası’nda yeraltından su çıkartacağız diye biz kendi hakkımızı bitirdik, çocuklarımızın hakkını çektik şu an torunlarımızın hakkını tüketiyoruz. Eskiden 25 metreden su çekerdik şimdi su bitti 80 metreden çekiyoruz. Bizim 1,5 milyon ton yağlık çekirdeğe ihtiyacımız var, biz bunun yarısını üretiyoruz. Eğer burada su olsa bizim buradaki üretimimiz Türkiye’ye yeter’’.
Dinleyicilerden, ‘300 metreden su çektikleri için obrukların oluştuğunu söyleniyor... doğru mu? Şeker pancarı yerine buğday neden ekmiyorsunuz? Neden sulu tarıma geçtiniz?’ soruna Bestil şunları söyledi:
'Ürünlerin fiyatı marketlere baskın yapmakla düşmez’'
‘’Doğru. Biz burada 2,5 milyon ton buğday üretiyoruz. Hayvanlarımıza ne yedireceğiz? Vatandaşlara da kum yedirelim o zaman. Vatandaşlar marketlerde neden ayçiçeği kapıştılar? Konya Ovası’nın yüzde 80’i kıraç.. O kadar kıraç ki biçerdöver giremedi, tohum tarlada kaldı. Mısırda ve yağlı tohumda açığımız var. Üretilen yetmiyor. Çoruh Nehri’nden akan su Karadeniz’i besliyor onu bu tarafa çevirseler.. Hem obruk oluşmaz hem de üretim fazla olacağından dolayı vatandaşlar ürünleri daha ucuza alırlar. Ürünlerin fiyatı marketlere baskın yapmakla düşmez. Biz suyun da kıymetini biliyoruz. 1982 yılında yağmurlamaya geçmiştik şimdi ürünleri damlamayla suluyoruz’’.