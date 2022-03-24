https://tr.sputniknews.com/20220324/-spor-yasasi-kanun-teklifi-tbmmde-1055011139.html

Spor Yasası kanun teklifi TBMM'de

Spor Yasası kanun teklifi TBMM'de

Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T13:26+0300

2022-03-24T13:26+0300

2022-03-24T13:37+0300

spor

tbmm

kanun

gençlik ve spor bakanlığı

alpay özalan

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TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, kanun teklifinin içeriğini anlatırken, teklifle "spor anonim şirketi/spor kulübü yönetici" tanımı getirilerek yönetim kurulu üyeleri dışındaki kişilerin de sorumluluk kapsamı altına alınacağını dile getirmişti.Özalan iki gün önce Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda kanunun detaylarını şöyle paylaşmıştı:"Spor anonim şirketinde başkan ve yönetim kurulu üyeleri dışında murahhas üye veya müdürler, spor kulüplerinde ise sportif direktörler ve idari menajerler gibi yetki verilmiş kişiler de bulunuyor. Artık bunlar da yaptıkları işlemlerden sorumlu olacaklar. Daha basit bir ifadeyle transfer sürecinde rol alan ve menajerlik ücret üst sınırına uymayan bir yetkili, artık mal varlığıyla oluşan zarardan sorumlu olacak"Özalan, spor kulüplerinin dernek vasfından çıkarılacağını, Gençlik ve Spor Bakanlığına tescille kurulmalarının sağlanacağını belirtti. Bu kapsamda spor kulüplerinin, özel hukuki statü kazanmaları için zemin hazırlanacağına söyleyen Özalan, "Spor kulübü kurmak için artık en az 7 kişi bir araya gelecek, gerekli evrakları tamamlayıp Gençlik ve Spor Bakanlığımıza başvurarak spor kulübü olarak tescil edilecekler" bilgisini paylaştı.60 maddelik Spor Yasası'nda öne çıkan başlıklar şöyle:Sadece futbol değil: Yalnızca futbol değil, basketboldan hentbola kadar bütün spor branşlarını kapsıyor.A.Ş. olacaklar: Spor kulüpleri, dernek statüsünden çıkıp anonim şirkete dönüşebilecek. Ayrıca birleşerek federasyon ve konfederasyon şeklinde üst kuruluş oluşturabilecek.Denk bütçe: Anonim şirket gini örgütlenen kulüpler, şubeler açabilecek. Denk bütçe uygulanacak. Takımlar geliri kadar borçlanabilecek.Şeffaf dönem: Kulüpler belirli miktar üzerindeki ödeme ve tahsilatlarını bankalar üzerinden yaparak şeffaflaşacak.Yönetici borçtan sorumlu: Kulüp başkanı ve yöneticileri bulundukları dönem borçlarındna sorumlu tutulacak. Bunun için ağır yaptırımlar ve hapis cezası gündemde.Menajerler: Futbolcuların tüm anlaşmaları şeffaf olacak. Menajer, oyuncularla maksümum 2 yıl sözleşme yapabilecek. Komisyonu %3-5 arasında olacak. Sözleşmeler noter huzurunda gerçekleşecek.Yeni federasyon geliyor: Bağımlı ve vağımsız spor federasyonu ayrımı kaldırılarak "Spor Federasyonu" şeklinde yapılandırılacak. Federasyonlar, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulacak.Yönetimde milli sporcu olacak: Federasyonların yönetim kurulunda en az 2 milli sporcu yer alacak.Denetim bakanlıkta: Spor federasyonlarının her türlü (kuruluş kanunu bulunanlar hariç) harcamaları Spor Bakanlığı tarafından denetlenecek. Federasyon başkanları en fazla 3 dönem bu görevi yapabilecek.

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tbmm, kanun, gençlik ve spor bakanlığı, alpay özalan