https://tr.sputniknews.com/20220324/draghi-turkiye-fransa-ve-italya-arasindaki-grubu-tekrar-isler-hale-getirmeye-karar-verdik--1055025765.html

Draghi: Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik

Draghi: Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki grubu tekrar işler hale getirmeye karar verdik

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini belirterek Türkiye, Fransa ve İtalya olarak iş birliği... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T20:31+0300

2022-03-24T20:31+0300

2022-03-24T21:27+0300

türkiye

mario draghi

italya

recep tayyip erdoğan

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NATO Zirvesi, G7 Liderler Zirvesi ve Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan Başbakan Draghi, NATO ve G7'deki temaslarını İtalyan basınına değerlendirdi.NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştiren Draghi, gazetecilerin bu görüşmenin nasıl geçtiği sorusu üzerine, "Erdoğan ile görüşme iyi geçti. Yıllar içinde oluşturulan ve sonrasında kesintiye uğrayan iş birliği platformlarından biri de Türkiye, Fransa ve İtalya arasındaki gruptu. Bunu tekrar işler hale getirmeye karar verdik. Yakında üç ülke bir görüşme yapacağı." değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna operasyonu nedeniyle Rusya'ya getirilen yaptırımların Rus ekonomisini zayıflattığını öne süren Draghi, bunun NATO Zirvesi'ndeki tüm katılımcıların oy birliği ile yaptığı bir değerlendirme olduğunu ifade etti.İtalya Başbakanı, Ukrayna üzerinde "uçuşa yasak bölge" talebine ise ne NATO'nun ne de AB'nin dahil edilmesinin "mümkün olmadığını" kaydetti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğalgaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planı da sorulan Draghi, "Bu temelde bir sözleşme ihlalidir. Bunu mevcut sözleşmelerin ihlali olarak görüyoruz" yanıtını verdi.'Pekin'in barış sürecine katkıda bulunacağı ümidi var'Draghi, toplantılarda Çin'in konuşulup konuşulmadığı sorusu üzerine "Çin'e yönelik herhangi bir kınama olmadı. Aksine Pekin'in barış sürecine katkıda bulunacağı ümidi var" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi' le görüşmüştü.Erdoğan ve Draghi'nin NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Karargahı'ndaki basına kapalı görüşmesi, 45 dakika sürmüştü.Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Parlamenter Asamblesi Türk Delegasyonu Başkanı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulunmuştu.

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mario draghi, italya, recep tayyip erdoğan