https://tr.sputniknews.com/20220324/fenerbahcede-mesut-ozil-ve-ozan-tufan-kadro-disi-1055016066.html

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'den de resmi açıklama geldi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T15:14+0300

2022-03-24T15:14+0300

2022-03-24T15:35+0300

spor

fenerbahçe

mesut özil

ozan tufan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/06/1049581174_0:0:1025:577_1920x0_80_0_0_b0d5159bfb07d2806bdd4f256a2b0d99.jpg

Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında kiralıktan geri dönen Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bilgilendirme Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.Fenerbahçe ile 37 resmi maça çıkan Mesut Özil, 9 gol, 3 asistlik performans gösterdi. 182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 asist yaptı.

https://tr.sputniknews.com/20220323/ugur-dundar-fenerbahce-yuksek-divan-kurulu-baskanligi-icin-adayligini-acikladi-1054972720.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fenerbahçe, mesut özil, ozan tufan