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Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı
Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'den de resmi açıklama geldi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:14+0300
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spor
fenerbahçe
mesut özil
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Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında kiralıktan geri dönen Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı.Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bilgilendirme Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.Fenerbahçe ile 37 resmi maça çıkan Mesut Özil, 9 gol, 3 asistlik performans gösterdi. 182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 asist yaptı.
https://tr.sputniknews.com/20220323/ugur-dundar-fenerbahce-yuksek-divan-kurulu-baskanligi-icin-adayligini-acikladi-1054972720.html
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fenerbahçe, mesut özil, ozan tufan

Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı

15:14 24.03.2022 (güncellendi: 15:35 24.03.2022)
© AFP 2022Mesut Özil
Mesut Özil - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022
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Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Fenerbahçe'den de resmi açıklama geldi.
Fenerbahçe'nin Arsenal'den transfer ettiği Mesut Özil ve Watford'dan devre arasında kiralıktan geri dönen Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bilgilendirme Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.
Fenerbahçe ile 37 resmi maça çıkan Mesut Özil, 9 gol, 3 asistlik performans gösterdi. 182 maçta forma giyen Ozan Tufan ise 21 gol atarken 24 asist yaptı.
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