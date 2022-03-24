https://tr.sputniknews.com/20220324/galatasaray-divan-kurulu-uyesi-metin-ozturk-tarihimizin-en-kotu-yonetimini-ibra-etmeyecegim-1055000130.html

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Metin Öztürk: Tarihimizin en kötü yönetimini ibra etmeyeceğim

Galatasaray Divan Kurulu üyesi Metin Öztürk: Tarihimizin en kötü yönetimini ibra etmeyeceğim

Galatasaray'da geçtiğimiz seçimde başkan adayları arasında yer alan Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Burak Elmas ve yönetimini ibra etmeyeceğini... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T04:57+0300

2022-03-24T04:57+0300

2022-03-24T04:57+0300

spor

galatasaray

metin öztürk

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Galatasaray'da geçtiğimiz seçimde başkanlığa adaylığını koyan ve 893 oy alarak seçimi üçüncü sırada bitiren Galatasaray Divan Kurulu Üyesi Metin Öztürk, Galatasaray Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.Kulüp olarak tarihin en önemli genel kurulunu yapacaklarının altını çizen Metin Öztürk, "Gerek mali gerek idari açıdan 117 yılın en kötü dönemini yaşıyoruz. 15'inci sıradaki yerimize bakınca anlıyorum ki bu yönetim saha, masa ve kasadan sonra tasada da sıfır. Eskiden 'Mayıslar bizim' derdik, şimdi martta hedefsiz kaldık. Kümede kalmak bir hedef değil ise. Şubat ayı divan konuşmamdaki ibra ironisini anlamak istemeyenler için de durumu netleştireyim. Tarihimizin en kötü yönetimini doğal olarak ne mali ne idari olarak ibra etmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

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galatasaray, metin öztürk