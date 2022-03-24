https://tr.sputniknews.com/20220324/houston-bir-sorunumuz-var-uzay-yuruyusune-cikan-alman-astronotun-kaskina-su-girdi-1054999413.html
'Houston bir sorunumuz var': Uzay yürüyüşüne çıkan Alman astronotun kaskına su girdi
'Houston bir sorunumuz var': Uzay yürüyüşüne çıkan Alman astronotun kaskına su girdi
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan 52 yaşındaki Alman astronot Matthias Maurer'in kaskında, uzay yürüyüşü sırasında su bulunduğu tespit edildi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T02:06+0300
2022-03-24T02:06+0300
2022-03-24T02:06+0300
yaşam
uluslararası uzay istasyonu (uui)
uzay yürüyüşü
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Alman astronot Matthias Maurer ve ABD'li astronot Kayla Barron, uzay yürüyüşüne çıktı.İstasyonun laboratuvarında bulunan soğutma sisteminde bir takım düzenlemeler yapıp, yüksek çözünürlüklü bir kamerayı değiştiren iki astronot, görevi başarıyla tamamladı.Toplam 54 dakika süren işlemin ardından görev arkadaşının uzay kıyafetini çıkarmasına yardım eden Barron, Maurer'in kaskında su bulunduğunu Dünya'ya bildirdi. Barron, "Matthias'ın kaskında bir miktar su bulunduğunu bildirmek istiyorum. Suyun miktarını ölçmek zor çünkü vizörünün önüne yayılmış durumda. Ancak bence onu elbisesinden çıkarmak için adımları hızlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.Söz konusu uzay yürüyüşü, 52 yaşındaki Alman astronotun ilk deneyimi oldu. Astronotların her ikisinin de olay nedeniyle hayati bir riskinin bulunmadığı belirtildi.Maurer'in kaskının içerisinde su tespit edilmesi, 2013'te İtalyan astronot Luca Parmitano'nun başına gelen ve hayati tehlike barındıran bir diğer olayı akıllara getirdi.
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uluslararası uzay istasyonu (uui), uzay yürüyüşü
'Houston bir sorunumuz var': Uzay yürüyüşüne çıkan Alman astronotun kaskına su girdi
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görev yapan 52 yaşındaki Alman astronot Matthias Maurer'in kaskında, uzay yürüyüşü sırasında su bulunduğu tespit edildi.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda görevli Alman astronot Matthias Maurer ve ABD'li astronot Kayla Barron, uzay yürüyüşüne çıktı.
İstasyonun laboratuvarında bulunan soğutma sisteminde bir takım düzenlemeler yapıp, yüksek çözünürlüklü bir kamerayı değiştiren iki astronot, görevi başarıyla tamamladı.
Toplam 54 dakika süren işlemin ardından görev arkadaşının uzay kıyafetini çıkarmasına yardım eden Barron, Maurer'in kaskında su bulunduğunu Dünya'ya bildirdi. Barron, "Matthias'ın kaskında bir miktar su bulunduğunu bildirmek istiyorum. Suyun miktarını ölçmek zor çünkü vizörünün önüne yayılmış durumda. Ancak bence onu elbisesinden çıkarmak için adımları hızlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.
Söz konusu uzay yürüyüşü, 52 yaşındaki Alman astronotun ilk deneyimi oldu. Astronotların her ikisinin de olay nedeniyle hayati bir riskinin bulunmadığı belirtildi.
Maurer'in kaskının içerisinde su tespit edilmesi, 2013'te İtalyan astronot Luca Parmitano'nun başına gelen ve hayati tehlike barındıran bir diğer olayı akıllara getirdi.