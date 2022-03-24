https://tr.sputniknews.com/20220324/klinik-psikolog-deniz-ogur-yigit-bahar-yorgunlugu-ani-ofke-patlamalarina-neden-olabilir-1054999265.html

Klinik Psikolog Deniz Oğur Yiğit: Bahar yorgunluğu ani öfke patlamalarına neden olabilir

Klinik Psikolog Deniz Oğur Yiğit: Bahar yorgunluğu ani öfke patlamalarına neden olabilir

Bahar yorgunluğunun kişide biyolojik ve psikolojik etkiler yarattığını söyleyen Uzman Klinik Psikolog ve Sinir Bilim Uzmanı Yiğit, “Bahar yorgunluğu akut bir... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T01:51+0300

2022-03-24T01:51+0300

2022-03-24T01:51+0300

yaşam

depresyon

bahar

anksiyete

sinir

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Mevsim geçişleri, insanların ruh halini de sıklıkla etkiliyor. Aşırı mutsuzluğun, halsizliğin veya depresyon belirtilerinin ardından mevsim geçişleri ve hava değişimleri gibi sebepler çıkabiliyor. Uzman Klinik Psikolog ve Sinir Bilim Uzmanı Deniz Oğur Yiğit, mevsim geçişlerinde sık karşılaşılan bir durum olan bahar yorgunluğu ile ilgili uyarılarda bulundu.Bahar yorgunluğunun vücudu etkileyebileceğine değinen Yiğit, “Bahar yorgunluğuyla beraber halsizlik ve isteksizlik durumunun yanı sıra motivasyonun da azalması sonucunda fiziksel hareketlerde yavaşlama görülebilir. Bahar yorgunluğu hisseden bireyleri dışarıdan gözlemlerken normal hareket hızlarına göre daha yavaş hareket ettiklerini görebiliriz. Dalgınlık, konsantrasyon bozukluklarıyla da kendisini göstermeye başlayabilir” diye konuştu.Bahar yorgunluğunun başka psikolojik hastalıklarla da karıştırılabileceğini söyleyen Yiğit, “Bahar yorgunluğunun belirtilerinin bir kısmı uzun süre strese maruz kalma sonucunda kişide görülen psikosomatik şikâyetlerle karıştırılabilir. Burada süreyi iyi takip etmek gerekir. Belli bir süre sonra belirtilerin şiddeti azalmamakla beraber artıyorsa ve sosyal uyumu bozuyorsa depresyon, anksiyete gibi birtakım bozukluklarla karıştırılabilir. Ama önemli olan, süreyi ve semptom şiddetini iyi takip etmektir. Bunun dışında metabolik birtakım rahatsızlıklarla da karıştırılabilme ihtimali vardır, bu konuda da iç hastalıkları hekimlerinden destek alınması önem arz etmektedir” şeklinde konuştu.Bahar yorgunluğunun sadece depresyona değil, panik atak ve anksiyete bozuklarına da bir dönüş sağlayabileceğine dikkat çeken Yiğit, “2 haftanın üzerinde şiddetli var olan mutsuzluk, huzursuzluk, öfke hali, panik hali, zaman zaman gelen intihar düşünceleri, değersizlik duygusu gibi durumlar görüldüğünde psikiyatri polikliniklerine başvurularak burada semptomların ayırıcı etkisini değerlendirmek gerekmektedir. Böylece ilerleyen dönemlerde daha kronik ve ciddi psikiyatrik rahatsızlıkların önüne geçilebilir” dedi.

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depresyon, bahar, anksiyete, sinir