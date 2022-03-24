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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220324/lukasenko-polonyanin-ukraynaya-baris-gucu-gonderilmesi-teklifi-ucuncu-dunya-savasina-neden-olur-1055016915.html
Lukaşenko: Polonya'nın Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi teklifi üçüncü dünya savaşına neden olur
Lukaşenko: Polonya'nın Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi teklifi üçüncü dünya savaşına neden olur
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya’nın Ukrayna’ya Batılı barış güçlerinin gönderilmesi teklifinin üçüncü dünya savaşı nedeni olacağını ifade... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:27+0300
2022-03-24T15:38+0300
ukrayna krizi
polonya
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
barış gücü
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BelTA’nın aktardığına göre Lukaşenko, “Görüyorsunuz, bu çıldırmış Lehler, okyanus ötesinden birini davet edip (ABD Başkanı Joe Biden) onu doldurmaya başladılar, ‘100 bin kişilik barış gücü kurup Lviv üzerinden Ukrayna’ya gönderelim’ diye teklif ediyorlar. Anladığınız üzere, bu üçüncü dünya savaşı demek! Ne sanıyorsunuz, bizim kenarda benzi atmış, tüyleri diken diken olmuş vaziyette oturacağımızı mı?” dedi.Lukaşenko, durumun çok ciddi ve gergin olduğunu vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220323/rus-buyukelci-polonya-disislerinden-45-rus-diplomatin-sinir-disi-edilmesiyle-ilgili-nota-aldim-1054979736.html
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polonya, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, barış gücü

Lukaşenko: Polonya'nın Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi teklifi üçüncü dünya savaşına neden olur

15:27 24.03.2022 (güncellendi: 15:38 24.03.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girAleksandr Lukaşenko
Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya’nın Ukrayna’ya Batılı barış güçlerinin gönderilmesi teklifinin üçüncü dünya savaşı nedeni olacağını ifade etti.
BelTA’nın aktardığına göre Lukaşenko, “Görüyorsunuz, bu çıldırmış Lehler, okyanus ötesinden birini davet edip (ABD Başkanı Joe Biden) onu doldurmaya başladılar, ‘100 bin kişilik barış gücü kurup Lviv üzerinden Ukrayna’ya gönderelim’ diye teklif ediyorlar. Anladığınız üzere, bu üçüncü dünya savaşı demek! Ne sanıyorsunuz, bizim kenarda benzi atmış, tüyleri diken diken olmuş vaziyette oturacağımızı mı?” dedi.
Lukaşenko, durumun çok ciddi ve gergin olduğunu vurguladı.
Rusya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.03.2022
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