https://tr.sputniknews.com/20220324/lukasenko-polonyanin-ukraynaya-baris-gucu-gonderilmesi-teklifi-ucuncu-dunya-savasina-neden-olur-1055016915.html
Lukaşenko: Polonya'nın Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi teklifi üçüncü dünya savaşına neden olur
Lukaşenko: Polonya'nın Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi teklifi üçüncü dünya savaşına neden olur
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya’nın Ukrayna’ya Batılı barış güçlerinin gönderilmesi teklifinin üçüncü dünya savaşı nedeni olacağını ifade... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T15:27+0300
2022-03-24T15:27+0300
2022-03-24T15:38+0300
ukrayna krizi
polonya
belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko
barış gücü
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BelTA’nın aktardığına göre Lukaşenko, “Görüyorsunuz, bu çıldırmış Lehler, okyanus ötesinden birini davet edip (ABD Başkanı Joe Biden) onu doldurmaya başladılar, ‘100 bin kişilik barış gücü kurup Lviv üzerinden Ukrayna’ya gönderelim’ diye teklif ediyorlar. Anladığınız üzere, bu üçüncü dünya savaşı demek! Ne sanıyorsunuz, bizim kenarda benzi atmış, tüyleri diken diken olmuş vaziyette oturacağımızı mı?” dedi.Lukaşenko, durumun çok ciddi ve gergin olduğunu vurguladı.
https://tr.sputniknews.com/20220323/rus-buyukelci-polonya-disislerinden-45-rus-diplomatin-sinir-disi-edilmesiyle-ilgili-nota-aldim-1054979736.html
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polonya, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, barış gücü
Lukaşenko: Polonya'nın Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi teklifi üçüncü dünya savaşına neden olur
15:27 24.03.2022 (güncellendi: 15:38 24.03.2022) Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya’nın Ukrayna’ya Batılı barış güçlerinin gönderilmesi teklifinin üçüncü dünya savaşı nedeni olacağını ifade etti.
BelTA’nın aktardığına göre Lukaşenko, “Görüyorsunuz, bu çıldırmış Lehler, okyanus ötesinden birini davet edip (ABD Başkanı Joe Biden) onu doldurmaya başladılar, ‘100 bin kişilik barış gücü kurup Lviv üzerinden Ukrayna’ya gönderelim’ diye teklif ediyorlar. Anladığınız üzere, bu üçüncü dünya savaşı demek! Ne sanıyorsunuz, bizim kenarda benzi atmış, tüyleri diken diken olmuş vaziyette oturacağımızı mı?” dedi.
Lukaşenko, durumun çok ciddi ve gergin olduğunu vurguladı.