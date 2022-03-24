https://tr.sputniknews.com/20220324/lukasenko-polonyanin-ukraynaya-baris-gucu-gonderilmesi-teklifi-ucuncu-dunya-savasina-neden-olur-1055016915.html

Lukaşenko: Polonya'nın Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi teklifi üçüncü dünya savaşına neden olur

Lukaşenko: Polonya'nın Ukrayna'ya barış gücü gönderilmesi teklifi üçüncü dünya savaşına neden olur

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya’nın Ukrayna’ya Batılı barış güçlerinin gönderilmesi teklifinin üçüncü dünya savaşı nedeni olacağını ifade... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T15:27+0300

2022-03-24T15:27+0300

2022-03-24T15:38+0300

ukrayna krizi

polonya

belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko

barış gücü

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BelTA’nın aktardığına göre Lukaşenko, “Görüyorsunuz, bu çıldırmış Lehler, okyanus ötesinden birini davet edip (ABD Başkanı Joe Biden) onu doldurmaya başladılar, ‘100 bin kişilik barış gücü kurup Lviv üzerinden Ukrayna’ya gönderelim’ diye teklif ediyorlar. Anladığınız üzere, bu üçüncü dünya savaşı demek! Ne sanıyorsunuz, bizim kenarda benzi atmış, tüyleri diken diken olmuş vaziyette oturacağımızı mı?” dedi.Lukaşenko, durumun çok ciddi ve gergin olduğunu vurguladı.

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polonya, belarus devlet başkanı aleksandr lukaşenko, barış gücü