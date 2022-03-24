https://tr.sputniknews.com/20220324/sultan-alparslanin-migferinin-kopyasi-uc-kilogram-altin-kullanilarak-yapildi-1055009350.html
Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı
Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı
Çorum'daki altın rafinerisinde üretilen altınla yapılan Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası, uluslararası... 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T12:38+0300
2022-03-24T12:38+0300
2022-03-24T12:55+0300
altın
yaşam
sultan alparslan
miğfer
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Ahlatcı Holding bünyesinde Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ahlatcı Metal Rafinerisi'nde yaklaşık 3 kilogram 22 ayar altın kullanılarak üretilen miğfer, 24-27 Mart tarihlerinde İstanbul Jewelry Show Fuarı'nda sergilenecek.Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'ni temsil eden resimlerden ilham alınarak üretilen altın miğfer, ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.Ahlatcı Metal Rafineri Genel Müdürü Ateş Ahlatcı, altın miğferin fikir geliştirme süreciyle birlikte 34 günde hazırlandığını söyledi.Miğferi, Türk değerlerini temsil eden bir unsur olarak uluslararası fuarlarda insanların beğenisine sunacaklarını belirten Ahlatcı, "Ahlatcı Holding olarak hem Türk hem de İslami tarihimize oldukça önem veriyoruz. Bu değerlerimizi tanıtmak için bir koleksiyon hazırlamaya karar verdik" dedi.
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altın, sultan alparslan , miğfer
Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı
12:38 24.03.2022 (güncellendi: 12:55 24.03.2022) Abone ol
Çorum'daki altın rafinerisinde üretilen altınla yapılan Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası, uluslararası fuarlarda Türk kültürü ile altın işlemeciliğinde gelinen noktayı temsil edecek.
Ahlatcı Holding bünyesinde Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ahlatcı Metal Rafinerisi'nde yaklaşık 3 kilogram 22 ayar altın kullanılarak üretilen miğfer, 24-27 Mart tarihlerinde İstanbul Jewelry Show Fuarı'nda sergilenecek.
Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'ni temsil eden resimlerden ilham alınarak üretilen altın miğfer, ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.
Ahlatcı Metal Rafineri Genel Müdürü Ateş Ahlatcı, altın miğferin fikir geliştirme süreciyle birlikte 34 günde hazırlandığını söyledi.
Miğferi, Türk değerlerini temsil eden bir unsur olarak uluslararası fuarlarda insanların beğenisine sunacaklarını belirten Ahlatcı, "Ahlatcı Holding olarak hem Türk hem de İslami tarihimize oldukça önem veriyoruz. Bu değerlerimizi tanıtmak için bir koleksiyon hazırlamaya karar verdik" dedi.