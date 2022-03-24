https://tr.sputniknews.com/20220324/sultan-alparslanin-migferinin-kopyasi-uc-kilogram-altin-kullanilarak-yapildi-1055009350.html

Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı

Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası üç kilogram altın kullanılarak yapıldı

Çorum'daki altın rafinerisinde üretilen altınla yapılan Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci hükümdarı Sultan Alparslan'ın miğferinin kopyası, uluslararası... 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T12:38+0300

2022-03-24T12:38+0300

2022-03-24T12:55+0300

altın

yaşam

sultan alparslan

miğfer

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Ahlatcı Holding bünyesinde Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Ahlatcı Metal Rafinerisi'nde yaklaşık 3 kilogram 22 ayar altın kullanılarak üretilen miğfer, 24-27 Mart tarihlerinde İstanbul Jewelry Show Fuarı'nda sergilenecek.Sultan Alparslan'ın Malazgirt Zaferi'ni temsil eden resimlerden ilham alınarak üretilen altın miğfer, ince işçiliğiyle dikkat çekiyor.Ahlatcı Metal Rafineri Genel Müdürü Ateş Ahlatcı, altın miğferin fikir geliştirme süreciyle birlikte 34 günde hazırlandığını söyledi.Miğferi, Türk değerlerini temsil eden bir unsur olarak uluslararası fuarlarda insanların beğenisine sunacaklarını belirten Ahlatcı, "Ahlatcı Holding olarak hem Türk hem de İslami tarihimize oldukça önem veriyoruz. Bu değerlerimizi tanıtmak için bir koleksiyon hazırlamaya karar verdik" dedi.

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altın, sultan alparslan , miğfer