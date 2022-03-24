https://tr.sputniknews.com/20220324/youtube-sputnikin-32-dildeki-tum-kaynaklarina-erisimi-engelledi-1055014333.html

YouTube, Sputnik’in 32 dildeki tüm kaynaklarına erişimi engelledi

YouTube, Sputnik’in 32 dildeki tüm kaynaklarına erişimi engelledi

Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın sözcüsü Anna Starkova, YouTube’un Sputnik’e ait tüm kaynakları engellediğini söyledi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-24T14:47+0300

2022-03-24T14:47+0300

2022-03-24T14:47+0300

ukrayna krizi

youtube

rossia segodnya

sputnik

engelleme

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Rossiya Segodnya Sözcüsü Anna Starkova, Google'a bağlı video paylaşım platformu YouTube'un Sputnik haber ajansına ait tüm kaynakları engellediğini duyurdu.Gazetecilere konuşan Starkova, “Sputnik uluslararası haber ajansı Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı grubuna bağlı ve uzun yıllardır yurtdışında başarıyla faaliyet gösteriyor. Birçok ülkede önde gelen basın kuruluşları arasına girdi ve şimdi de haber kaynaklarımıza, Sputnik’in 32 dildeki kaynaklarının hiçbirine erişilemiyor. YouTube hepsini engelledi” ifadelerini kullandı.Sputnik’in sloganının ‘Anlatılmayanları anlatıyoruz’ olduğunu hatırlatan sözcü, YouTube izleyicilerinin artık alternatif bir bakış açısı göremeyeceklerini ifade etti.‘Son okuyucumuz kalana dek çalışacağız’“Aynı zamanda Rusça kaynaklar da engellendi. Öncelikle Rusya’nın en büyük haber ajansı olan RİA Novosti olmak üzere, Rusça diğer tüm kaynaklar engellendi” diyen Starkova, ajansın fikirlerini okuyuculara iletmenin bir yolunu bulup son okuyucusu kalana dek çalışmaya devam edeceğini vurguladı.Sözcü, “Devlet basın kuruluşlarımız etiketleniyor. Twitter ve diğer sosyal medya siteleri bizi ‘devlete bağlı yayın kuruluşu’ olduğumuz ve Rusya devleti tarafından kontrol edildiğimiz şeklinde etiketliyor. Nedense bu etiketleri BBC’ye, Deutsche Welle’ye ait hesaplarda kullanmıyorlar. Bunlar da devlet basın kuruluşu” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220310/abden-internette-rt-ve-sputnik-iceriginin-ve-icerige-dair-bireysel-paylasimlarin-silinmesi-emri-1054619053.html

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youtube, rossia segodnya, sputnik, engelleme