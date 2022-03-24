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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220324/youtube-sputnikin-32-dildeki-tum-kaynaklarina-erisimi-engelledi-1055014333.html
YouTube, Sputnik’in 32 dildeki tüm kaynaklarına erişimi engelledi
YouTube, Sputnik’in 32 dildeki tüm kaynaklarına erişimi engelledi
Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın sözcüsü Anna Starkova, YouTube’un Sputnik’e ait tüm kaynakları engellediğini söyledi. 24.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-24T14:47+0300
2022-03-24T14:47+0300
ukrayna krizi
youtube
rossia segodnya
sputnik
engelleme
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Rossiya Segodnya Sözcüsü Anna Starkova, Google'a bağlı video paylaşım platformu YouTube'un Sputnik haber ajansına ait tüm kaynakları engellediğini duyurdu.Gazetecilere konuşan Starkova, “Sputnik uluslararası haber ajansı Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı grubuna bağlı ve uzun yıllardır yurtdışında başarıyla faaliyet gösteriyor. Birçok ülkede önde gelen basın kuruluşları arasına girdi ve şimdi de haber kaynaklarımıza, Sputnik’in 32 dildeki kaynaklarının hiçbirine erişilemiyor. YouTube hepsini engelledi” ifadelerini kullandı.Sputnik’in sloganının ‘Anlatılmayanları anlatıyoruz’ olduğunu hatırlatan sözcü, YouTube izleyicilerinin artık alternatif bir bakış açısı göremeyeceklerini ifade etti.‘Son okuyucumuz kalana dek çalışacağız’“Aynı zamanda Rusça kaynaklar da engellendi. Öncelikle Rusya’nın en büyük haber ajansı olan RİA Novosti olmak üzere, Rusça diğer tüm kaynaklar engellendi” diyen Starkova, ajansın fikirlerini okuyuculara iletmenin bir yolunu bulup son okuyucusu kalana dek çalışmaya devam edeceğini vurguladı.Sözcü, “Devlet basın kuruluşlarımız etiketleniyor. Twitter ve diğer sosyal medya siteleri bizi ‘devlete bağlı yayın kuruluşu’ olduğumuz ve Rusya devleti tarafından kontrol edildiğimiz şeklinde etiketliyor. Nedense bu etiketleri BBC’ye, Deutsche Welle’ye ait hesaplarda kullanmıyorlar. Bunlar da devlet basın kuruluşu” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220310/abden-internette-rt-ve-sputnik-iceriginin-ve-icerige-dair-bireysel-paylasimlarin-silinmesi-emri-1054619053.html
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youtube, rossia segodnya, sputnik, engelleme

YouTube, Sputnik’in 32 dildeki tüm kaynaklarına erişimi engelledi

14:47 24.03.2022
© REUTERS / Dado RuvicYouTube
YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
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Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı’nın sözcüsü Anna Starkova, YouTube’un Sputnik’e ait tüm kaynakları engellediğini söyledi.
Rossiya Segodnya Sözcüsü Anna Starkova, Google'a bağlı video paylaşım platformu YouTube'un Sputnik haber ajansına ait tüm kaynakları engellediğini duyurdu.
Gazetecilere konuşan Starkova, “Sputnik uluslararası haber ajansı Rossiya Segodnya Uluslararası Haber Ajansı grubuna bağlı ve uzun yıllardır yurtdışında başarıyla faaliyet gösteriyor. Birçok ülkede önde gelen basın kuruluşları arasına girdi ve şimdi de haber kaynaklarımıza, Sputnik’in 32 dildeki kaynaklarının hiçbirine erişilemiyor. YouTube hepsini engelledi” ifadelerini kullandı.
Sputnik’in sloganının ‘Anlatılmayanları anlatıyoruz’ olduğunu hatırlatan sözcü, YouTube izleyicilerinin artık alternatif bir bakış açısı göremeyeceklerini ifade etti.

‘Son okuyucumuz kalana dek çalışacağız’

“Aynı zamanda Rusça kaynaklar da engellendi. Öncelikle Rusya’nın en büyük haber ajansı olan RİA Novosti olmak üzere, Rusça diğer tüm kaynaklar engellendi” diyen Starkova, ajansın fikirlerini okuyuculara iletmenin bir yolunu bulup son okuyucusu kalana dek çalışmaya devam edeceğini vurguladı.
Sözcü, “Devlet basın kuruluşlarımız etiketleniyor. Twitter ve diğer sosyal medya siteleri bizi ‘devlete bağlı yayın kuruluşu’ olduğumuz ve Rusya devleti tarafından kontrol edildiğimiz şeklinde etiketliyor. Nedense bu etiketleri BBC’ye, Deutsche Welle’ye ait hesaplarda kullanmıyorlar. Bunlar da devlet basın kuruluşu” diye konuştu.
Ursula von der Leyen - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2022
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