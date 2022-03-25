https://tr.sputniknews.com/20220325/almanyada-raflar-bos-kaldi-1055051309.html
Almanya'da gıda sıkıntısı: Raflar boş kaldı
Almanya'da gıda sıkıntısı: Raflar boş kaldı
Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeni ile bazı temel gıda maddelerinde tedarik sıkıntısı yaşanınca raflar boş kaldı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T17:15+0300
2022-03-25T17:15+0300
2022-03-25T17:22+0300
ekonomi
almanya
market
enflasyon
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Almanya'da Ukrayna’dan ithal edilemeyen ürünler nedeniyle marketlere gıda sıkıntısı yaşanıyor.Marketlerde ayçiçek yağı, kolza yağı, un ve makarna gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu reyonlar tamamen boş kaldı. Bazı marketlerde de ayçiçek yağı için müşteri başına sadece 4 litre kısıtlaması getirilirken, fiyatların iki katına çıktığı görüldü.Federal Meyve, Sebze ve Patates İşleyicileri Birliği'nden (BOGK) yapılan açıklamada, "Almanya'da sadece birkaç ayçiçek yağı üreticisi var ve talebin yüzde 94'ü ithal ediliyor. Bir kıtlık genellikle daha yüksek fiyatlara yol açıyor. Bu durumda sorun daha da büyük, piyasada neredeyse hiç ayçiçek yağı kalmadı. Market raflarında ayçiçek yağının olması gereken yerde büyük boşluk var" ifadeleri kullanıldı.Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği (OVID) ise Ukrayna'nın önemli bir ayçiçek ve kolza yağı ihracatçısı olduğunu, kriz nedeniyle ürünün tedarik edilemediğini açıkladı.Beslenme Uzmanları ise tedarik sıkıntısı yaşanan yağların yerine alternatif ürünlerinin de kullanılabileceğini belirterek, hindistancevizi yağı, tereyağı veya margarin kullanımını öneriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/ispanyada-hukumetin-anlastik-aciklamalarina-ragmen-tasimacilarin-grevi-sona-ermedi-1055045429.html
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almanya, market, enflasyon
Almanya'da gıda sıkıntısı: Raflar boş kaldı
17:15 25.03.2022 (güncellendi: 17:22 25.03.2022)
Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeni ile bazı temel gıda maddelerinde tedarik sıkıntısı yaşanınca raflar boş kaldı.
Almanya'da Ukrayna’dan ithal edilemeyen ürünler nedeniyle marketlere gıda sıkıntısı yaşanıyor.
Marketlerde ayçiçek yağı, kolza yağı, un ve makarna gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu reyonlar tamamen boş kaldı. Bazı marketlerde de ayçiçek yağı için müşteri başına sadece 4 litre kısıtlaması getirilirken, fiyatların iki katına çıktığı görüldü.
Federal Meyve, Sebze ve Patates İşleyicileri Birliği'nden (BOGK) yapılan açıklamada, "Almanya'da sadece birkaç ayçiçek yağı üreticisi var ve talebin yüzde 94'ü ithal ediliyor. Bir kıtlık genellikle daha yüksek fiyatlara yol açıyor. Bu durumda sorun daha da büyük, piyasada neredeyse hiç ayçiçek yağı kalmadı. Market raflarında ayçiçek yağının olması gereken yerde büyük boşluk var" ifadeleri kullanıldı.
Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği (OVID) ise Ukrayna'nın önemli bir ayçiçek ve kolza yağı ihracatçısı olduğunu, kriz nedeniyle ürünün tedarik edilemediğini açıkladı.
Beslenme Uzmanları ise tedarik sıkıntısı yaşanan yağların yerine alternatif ürünlerinin de kullanılabileceğini belirterek, hindistancevizi yağı, tereyağı veya margarin kullanımını öneriyor.