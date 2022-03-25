https://tr.sputniknews.com/20220325/almanyada-raflar-bos-kaldi-1055051309.html

Almanya'da gıda sıkıntısı: Raflar boş kaldı

Almanya'da gıda sıkıntısı: Raflar boş kaldı

Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeni ile bazı temel gıda maddelerinde tedarik sıkıntısı yaşanınca raflar boş kaldı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T17:15+0300

2022-03-25T17:15+0300

2022-03-25T17:22+0300

ekonomi

almanya

market

enflasyon

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055051409_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_d0deb3404201285a13c093868c8dc343.jpg

Almanya'da Ukrayna’dan ithal edilemeyen ürünler nedeniyle marketlere gıda sıkıntısı yaşanıyor.Marketlerde ayçiçek yağı, kolza yağı, un ve makarna gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu reyonlar tamamen boş kaldı. Bazı marketlerde de ayçiçek yağı için müşteri başına sadece 4 litre kısıtlaması getirilirken, fiyatların iki katına çıktığı görüldü.Federal Meyve, Sebze ve Patates İşleyicileri Birliği'nden (BOGK) yapılan açıklamada, "Almanya'da sadece birkaç ayçiçek yağı üreticisi var ve talebin yüzde 94'ü ithal ediliyor. Bir kıtlık genellikle daha yüksek fiyatlara yol açıyor. Bu durumda sorun daha da büyük, piyasada neredeyse hiç ayçiçek yağı kalmadı. Market raflarında ayçiçek yağının olması gereken yerde büyük boşluk var" ifadeleri kullanıldı.Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği (OVID) ise Ukrayna'nın önemli bir ayçiçek ve kolza yağı ihracatçısı olduğunu, kriz nedeniyle ürünün tedarik edilemediğini açıkladı.Beslenme Uzmanları ise tedarik sıkıntısı yaşanan yağların yerine alternatif ürünlerinin de kullanılabileceğini belirterek, hindistancevizi yağı, tereyağı veya margarin kullanımını öneriyor.

https://tr.sputniknews.com/20220325/ispanyada-hukumetin-anlastik-aciklamalarina-ragmen-tasimacilarin-grevi-sona-ermedi-1055045429.html

almanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

almanya, market, enflasyon