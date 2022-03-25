Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20220325/almanyada-raflar-bos-kaldi-1055051309.html
Almanya'da gıda sıkıntısı: Raflar boş kaldı
Almanya'da gıda sıkıntısı: Raflar boş kaldı
Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeni ile bazı temel gıda maddelerinde tedarik sıkıntısı yaşanınca raflar boş kaldı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T17:15+0300
2022-03-25T17:22+0300
ekonomi
almanya
market
enflasyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055051409_0:0:2731:1537_1920x0_80_0_0_d0deb3404201285a13c093868c8dc343.jpg
Almanya'da Ukrayna’dan ithal edilemeyen ürünler nedeniyle marketlere gıda sıkıntısı yaşanıyor.Marketlerde ayçiçek yağı, kolza yağı, un ve makarna gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu reyonlar tamamen boş kaldı. Bazı marketlerde de ayçiçek yağı için müşteri başına sadece 4 litre kısıtlaması getirilirken, fiyatların iki katına çıktığı görüldü.Federal Meyve, Sebze ve Patates İşleyicileri Birliği'nden (BOGK) yapılan açıklamada, "Almanya'da sadece birkaç ayçiçek yağı üreticisi var ve talebin yüzde 94'ü ithal ediliyor. Bir kıtlık genellikle daha yüksek fiyatlara yol açıyor. Bu durumda sorun daha da büyük, piyasada neredeyse hiç ayçiçek yağı kalmadı. Market raflarında ayçiçek yağının olması gereken yerde büyük boşluk var" ifadeleri kullanıldı.Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği (OVID) ise Ukrayna'nın önemli bir ayçiçek ve kolza yağı ihracatçısı olduğunu, kriz nedeniyle ürünün tedarik edilemediğini açıkladı.Beslenme Uzmanları ise tedarik sıkıntısı yaşanan yağların yerine alternatif ürünlerinin de kullanılabileceğini belirterek, hindistancevizi yağı, tereyağı veya margarin kullanımını öneriyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/ispanyada-hukumetin-anlastik-aciklamalarina-ragmen-tasimacilarin-grevi-sona-ermedi-1055045429.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055051409_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_d24c0afd8496891c5cb8b6f9ef5a8b50.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, market, enflasyon

Almanya'da gıda sıkıntısı: Raflar boş kaldı

17:15 25.03.2022 (güncellendi: 17:22 25.03.2022)
© İHAAlmanya'da raflar boş kaldı
Almanya'da raflar boş kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© İHA
Almanya'da Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeni ile bazı temel gıda maddelerinde tedarik sıkıntısı yaşanınca raflar boş kaldı.
Almanya'da Ukrayna’dan ithal edilemeyen ürünler nedeniyle marketlere gıda sıkıntısı yaşanıyor.
Marketlerde ayçiçek yağı, kolza yağı, un ve makarna gibi temel gıda maddelerinin bulunduğu reyonlar tamamen boş kaldı. Bazı marketlerde de ayçiçek yağı için müşteri başına sadece 4 litre kısıtlaması getirilirken, fiyatların iki katına çıktığı görüldü.
Federal Meyve, Sebze ve Patates İşleyicileri Birliği'nden (BOGK) yapılan açıklamada, "Almanya'da sadece birkaç ayçiçek yağı üreticisi var ve talebin yüzde 94'ü ithal ediliyor. Bir kıtlık genellikle daha yüksek fiyatlara yol açıyor. Bu durumda sorun daha da büyük, piyasada neredeyse hiç ayçiçek yağı kalmadı. Market raflarında ayçiçek yağının olması gereken yerde büyük boşluk var" ifadeleri kullanıldı.
Almanya Yağlı Tohum İşleme Endüstrisi Derneği (OVID) ise Ukrayna'nın önemli bir ayçiçek ve kolza yağı ihracatçısı olduğunu, kriz nedeniyle ürünün tedarik edilemediğini açıkladı.
Beslenme Uzmanları ise tedarik sıkıntısı yaşanan yağların yerine alternatif ürünlerinin de kullanılabileceğini belirterek, hindistancevizi yağı, tereyağı veya margarin kullanımını öneriyor.
İspanya'da hükümetin 'anlaştık' açıklamalarına rağmen taşımacıların grevi son bulmadı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
DÜNYA
İspanya'da hükümetin 'anlaştık' açıklamalarına rağmen taşımacıların grevi sona ermedi
14:26
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала