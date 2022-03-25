https://tr.sputniknews.com/20220325/cumhurbaskani-erdoganin-torunlariyla-cektirdigi-fotograf-satisa-cikti-1055048685.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarıyla çektirdiği fotoğraf satışa çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarıyla çektirdiği fotoğraf satışa çıktı
Phebus Müzayede Evi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarıyla olan fotoğrafını satışa çıkardı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T15:59+0300
2022-03-25T15:59+0300
2022-03-25T16:08+0300
ara güler
yaşam
recep tayyip erdoğan
fotoğraf
satış
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Online olarak sahaf müzayedeleri düzenleyen Phebus Müzayede Evi bir seri Ara Güler imzalı fotoğrafı satışa çıkardı. Hürriyet'ten İhsan Yılmaz’ın yazısında yer alan bilgilere göre, Phebus Müzayede Evi'nde satışa çıkan fotoğrafların arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafı da yer alıyor. Erdoğan’ı torunları ile birlikte gösteren fotoğraf 25 bin lira ile müzayedenin en yüksek açılışına sahip. Ara Güler’i bu kart baskıyı imzalarken gösteren fotoğraf da kanıt olarak yanında veriliyor.Fotoğraf 2015 yılında çekilmişti. Çekimler Ara Güler’in talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutunda gerçekleşmişti. Güler, konutun oturma odası, kütüphane ve çalışma odasında, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve torunları Ahmet Akif ile Mahinur’un fotoğraflarını çekmişti.
https://tr.sputniknews.com/20200713/ara-gulerin-sabahin-ilk-isiklarinda-kumkapi-balikcilari-limana-donuyor-fotografi-20-bin-532-liraya-1042442561.html
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ara güler, recep tayyip erdoğan, fotoğraf, satış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarıyla çektirdiği fotoğraf satışa çıktı
15:59 25.03.2022 (güncellendi: 16:08 25.03.2022)
Phebus Müzayede Evi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarıyla olan fotoğrafını satışa çıkardı.
Online olarak sahaf müzayedeleri düzenleyen Phebus Müzayede Evi bir seri Ara Güler imzalı fotoğrafı satışa çıkardı.
Hürriyet'ten İhsan Yılmaz’ın yazısında yer alan bilgilere göre
, Phebus Müzayede Evi'nde satışa çıkan fotoğrafların arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
’ın bir fotoğrafı da yer alıyor.
Erdoğan’ı torunları ile birlikte gösteren fotoğraf 25 bin lira ile müzayedenin en yüksek açılışına sahip. Ara Güler’i bu kart baskıyı imzalarken gösteren fotoğraf da kanıt olarak yanında veriliyor.
Fotoğraf 2015 yılında çekilmişti. Çekimler Ara Güler’in talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutunda gerçekleşmişti. Güler, konutun oturma odası, kütüphane ve çalışma odasında, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve torunları Ahmet Akif ile Mahinur’un fotoğraflarını çekmişti.