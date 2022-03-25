https://tr.sputniknews.com/20220325/cumhurbaskani-erdoganin-torunlariyla-cektirdigi-fotograf-satisa-cikti-1055048685.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarıyla çektirdiği fotoğraf satışa çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarıyla çektirdiği fotoğraf satışa çıktı

Phebus Müzayede Evi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunlarıyla olan fotoğrafını satışa çıkardı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T15:59+0300

2022-03-25T15:59+0300

2022-03-25T16:08+0300

ara güler

yaşam

recep tayyip erdoğan

fotoğraf

satış

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/19/1055048653_0:72:735:485_1920x0_80_0_0_49edb83873bb9358633a0df45d53136c.jpg

Online olarak sahaf müzayedeleri düzenleyen Phebus Müzayede Evi bir seri Ara Güler imzalı fotoğrafı satışa çıkardı. Hürriyet'ten İhsan Yılmaz’ın yazısında yer alan bilgilere göre, Phebus Müzayede Evi'nde satışa çıkan fotoğrafların arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir fotoğrafı da yer alıyor. Erdoğan’ı torunları ile birlikte gösteren fotoğraf 25 bin lira ile müzayedenin en yüksek açılışına sahip. Ara Güler’i bu kart baskıyı imzalarken gösteren fotoğraf da kanıt olarak yanında veriliyor.Fotoğraf 2015 yılında çekilmişti. Çekimler Ara Güler’in talebi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’daki konutunda gerçekleşmişti. Güler, konutun oturma odası, kütüphane ve çalışma odasında, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve torunları Ahmet Akif ile Mahinur’un fotoğraflarını çekmişti.

https://tr.sputniknews.com/20200713/ara-gulerin-sabahin-ilk-isiklarinda-kumkapi-balikcilari-limana-donuyor-fotografi-20-bin-532-liraya-1042442561.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ara güler, recep tayyip erdoğan, fotoğraf, satış