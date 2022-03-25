New York'ta Star Wars sergisi: Serideki eşyalar yer alıyor

© AAMidtown Manhattan bölgesinde Star Wars sergisi açıldı.
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© AA
Midtown Manhattan bölgesinde Star Wars sergisi açıldı.
© AA‘Hayranlar Geri Dönüyor: En Büyük Yıldız Savaşları (Star Wars) Hayran Sergisi’ ziyaretçilerine kapılarını açtı.
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© AA
‘Hayranlar Geri Dönüyor: En Büyük Yıldız Savaşları (Star Wars) Hayran Sergisi’ ziyaretçilerine kapılarını açtı.
© AAYıldız Savaşları evreninden 600 resmi film eşyasının yer aldığı sergi, büyük ilgi topladı.
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© AA
Yıldız Savaşları evreninden 600 resmi film eşyasının yer aldığı sergi, büyük ilgi topladı.
© AASerinin hayranları, sergi içinde günün anısını yaşatacak temalı fotoğraflar çektirebilecek.
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© AA
Serinin hayranları, sergi içinde günün anısını yaşatacak temalı fotoğraflar çektirebilecek.
© AAÖte yandan, Star Wars serisinin sevilen karakterlerinden Obi-Wan Kenobi’yi konu alan dizi 25 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacak.
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© AA
Öte yandan, Star Wars serisinin sevilen karakterlerinden Obi-Wan Kenobi’yi konu alan dizi 25 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacak.