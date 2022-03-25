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New York'ta Star Wars sergisi: Serideki eşyalar yer alıyor
New York'ta Star Wars sergisi: Serideki eşyalar yer alıyor
ABD'nin New York kentinde 'Hayranlar Geri Dönüyor: En Büyük Yıldız Savaşları Hayran Sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
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star wars, фото, new york, sergi

New York'ta Star Wars sergisi: Serideki eşyalar yer alıyor

12:41 25.03.2022 (güncellendi: 12:46 25.03.2022)
ABD'nin New York kentinde 'Hayranlar Geri Dönüyor: En Büyük Yıldız Savaşları Hayran Sergisi ziyaretçilerine kapılarını açtı.
© AAMidtown Manhattan bölgesinde Star Wars sergisi açıldı.
Star Wars sergisi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Midtown Manhattan bölgesinde Star Wars sergisi açıldı.
© AA‘Hayranlar Geri Dönüyor: En Büyük Yıldız Savaşları (Star Wars) Hayran Sergisi’ ziyaretçilerine kapılarını açtı.
Star Wars sergisi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
‘Hayranlar Geri Dönüyor: En Büyük Yıldız Savaşları (Star Wars) Hayran Sergisi’ ziyaretçilerine kapılarını açtı.
© AAYıldız Savaşları evreninden 600 resmi film eşyasının yer aldığı sergi, büyük ilgi topladı.
Star Wars sergisi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Yıldız Savaşları evreninden 600 resmi film eşyasının yer aldığı sergi, büyük ilgi topladı.
© AASerinin hayranları, sergi içinde günün anısını yaşatacak temalı fotoğraflar çektirebilecek.
Star Wars sergisi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Serinin hayranları, sergi içinde günün anısını yaşatacak temalı fotoğraflar çektirebilecek.
© AAÖte yandan, Star Wars serisinin sevilen karakterlerinden Obi-Wan Kenobi’yi konu alan dizi 25 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacak.
Star Wars sergisi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Öte yandan, Star Wars serisinin sevilen karakterlerinden Obi-Wan Kenobi’yi konu alan dizi 25 Mayıs’ta hayranlarıyla buluşacak.
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