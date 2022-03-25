https://tr.sputniknews.com/20220325/ogrencisini-dovdugu-icin-meslegine-son-verilen-ogretmene-yeniden-yargilamayla-1-yil-6-ay-hapis--1055040990.html

Öğrencisini dövdüğü için mesleğine son verilen öğretmene, yeniden yargılamayla 1 yıl 6 ay hapis

Öğrencisini dövdüğü için mesleğine son verilen öğretmene, yeniden yargılamayla 1 yıl 6 ay hapis

Aksaray'da, öğrencisi T.K.'yi dövdüğü gerekçesiyle meslekten atılan öğretmen Ali Rıza Y., daha önce 10 ay hapis cezası verilmişti. Hükmün açıklanmasının geri... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T12:45+0300

2022-03-25T12:45+0300

2022-03-25T12:45+0300

türkiye

öğrenci

öğretmen

aksaray

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Olay, geçen yıl 14 Aralık'ta, Ortaköy ilçesi Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda meydana geldi. Matematik öğretmeni Ali Rıza Y., öğrencisinin "Hocam, T.K. size küfretti" sözleri üzerine T.K.'yi koridora çıkardı. Ali Rıza Y., kendisine neden küfrettiğini sorduğu öğrencisi T.K.'yi defalarca tokatlayıp boğazını sıktı.Gürültüleri duyarak sınıftan çıkan teknoloji ve tasarım öğretmeni Gülcan Ünlü, burnu kanayan T.K.'yi meslektaşının elinden kurtardı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, T.K. de yaşadıklarını babası Duran K.'ye anlattı. Oğlunu hastaneye götüren Duran K., 10 gün iş göremez raporu alıp savcılığa suç duyurusunda bulundu.Mesleğine son verildiMilli Eğitim Bakanlığı, olayın ardından idari soruşturma kapsamında, Ali Rıza Y.'nin öğretmenlik mesleğine son verdi. Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başladı. Bu süreçte Ali Rıza Y. hakkında 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Ortaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Rıza Y., 15 Şubat'ta görülen duruşmada önce 'basit yaralama' suçundan 8 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, suçun 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle' gerçekleştiğini belirterek cezayı 12 aya çıkardı.Heyet, duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkisini gerekçe göstererek iyi hal indirimi uygulayıp 10 aya düşürerek hükmün açıklanmasını geri bıraktı.Karar bozulduOrtaköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile T.K.'nin aile avukatı Ali Oğuz Şahin, cezayı az bulup alt sınırdan uygulanmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına, üst mahkemede itirazda bulundu. Bunun üzerine Aksaray 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı haklı bularak kararı bozdu.Öğrencisini suçladıOrtaköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada savunma yapan Ali Rıza Y., “T.K. sigara içtim diye bana iftira attı. Ben onu sürekli okşayarak uyardım. Buna da bütün sınıf şahit. Talha kedileri boğup öldürüyordu, bacaklarını ayırıyordu. Okuldaki kız çocuklarını taciz ediyordu. Bundan dolayı uyardım. Onun resim öğretmeni olmasını istiyordum. 2013 yılında da buna benzer bir olay yaşamıştım ve 25 gün hapis cezası aldım. İyi halden dolayı 20 güne düşürdüler, cezam ertelenmişti. Ben 2014 yılında KPSS sınavında Türkiye 84’üncüsü oldum. Mahkemenizden de cezanın ertelenmesini istiyorum” dedi.Mahkeme heyeti, Ali Rıza Y.’ye 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.T.K.’nin ailesi de kararı az bulduklarını belirterek itiraz edeceklerini söyledi.

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öğrenci, öğretmen, aksaray