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https://tr.sputniknews.com/20220325/okula-giren-kediyi-tekmeleyen-mudur-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1055032538.html
Okula giren kediyi tekmeleyen müdür hakkında soruşturma başlatıldı
Okula giren kediyi tekmeleyen müdür hakkında soruşturma başlatıldı
Kayseri’de bir okul müdürünün okul içerisinde yatan kediyi karga tulumba dışarı çıkardıktan sonra tekme atması vicdanları sızlattı. 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T03:27+0300
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türkiye
kayseri
okul
müdür
kedi
soruşturma
hayvana işkence
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Melikgazi ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre okul müdürü N.B., dışarı çıktığı sırada kapının önünde yatan kediyi gördü. Kediyi karga tulumba tutarak dışarı çıkaran N.B., burada adeta futbol topuna vurur gibi kediye tekme attı. Kedi okuldan uzaklaşırken, okul müdürü de hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Görenlerin vicdanını sızlatan anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.Öte yandan, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konuya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.
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kayseri, okul, müdür, kedi, soruşturma, hayvana işkence

Okula giren kediyi tekmeleyen müdür hakkında soruşturma başlatıldı

03:27 25.03.2022
© İHA / ALİ GÖÇKayseri’de bir okul müdürünün okul içerisinde yatan kediyi karga tulumba dışarı çıkardıktan sonra tekme atması vicdanları sızlattı.
Kayseri’de bir okul müdürünün okul içerisinde yatan kediyi karga tulumba dışarı çıkardıktan sonra tekme atması vicdanları sızlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© İHA / ALİ GÖÇ
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Kayseri’de bir okul müdürünün okul içerisinde yatan kediyi karga tulumba dışarı çıkardıktan sonra tekme atması vicdanları sızlattı.
Melikgazi ilçesinde bulunan Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre okul müdürü N.B., dışarı çıktığı sırada kapının önünde yatan kediyi gördü. Kediyi karga tulumba tutarak dışarı çıkaran N.B., burada adeta futbol topuna vurur gibi kediye tekme attı.
Kedi okuldan uzaklaşırken, okul müdürü de hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.
Görenlerin vicdanını sızlatan anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.
Öte yandan, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün konuya ilişkin soruşturma başlattığı öğrenildi.
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