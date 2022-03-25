https://tr.sputniknews.com/20220325/orduda-kadin-cinayeti-zanli-tutuklandi-1055032692.html

Ordu'da kadın cinayeti: Zanlı tutuklandı

Ordu'da kadın cinayeti: Zanlı tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T04:49+0300

2022-03-25T04:49+0300

2022-03-25T04:49+0300

türkiye

ordu

kadın cinayeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406265_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_e9d0ddf76b85ad9271cc051a7ef54e02.jpg

Alınan bilgiye göre, Eda E. (22) ile birlikte yaşadığı Sinan Ş. (36) arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, kapının açılmaması üzerine eve pencereden girdi.Evde kadını yerde hareketsiz bulan ekipler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Eda E, kurtarılamadı.Sinan Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.İlk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü belirlenen Eda E'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan Sinan Ş. sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında Ordu Adliyesine götürüldü.Sinan Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

türkiye

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ordu, kadın cinayeti