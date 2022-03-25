https://tr.sputniknews.com/20220325/rost-turk-ve-rus-is-insanlari-iki-ulke-arasinda-yeni-ro-ro-hattinin-kurulmasini-talep-ediyor-1055050858.html

ROST: Türk ve Rus iş insanları iki ülke arasında yeni RO-RO hattının kurulmasını talep ediyor

ROST: Türk ve Rus iş insanları iki ülke arasında yeni RO-RO hattının kurulmasını talep ediyor

Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ilişkileri değerlendiren Rus Türk Ticaret Evi Başkanı Kurtuluş, yaptırımların ardından Rusya’da tedariki kesilen veya azalan... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T17:17+0300

2022-03-25T17:17+0300

2022-03-25T17:17+0300

görüş

rusya

türkiye

ticaret

karadeniz

ankara

moskova

yaptırım

ukrayna

rost rus-türk ticaret evi

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Rusya’ya uygulanan yaptırımlar rekor seviyeye ulaştı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu durumu, "Rusya'ya karşı 5 binden fazla yaptırım kararı alındı, bu bir rekordur. Bu, Kuzey Kore ve İran'a yönelik uygulanan yaptırımların neredeyse iki katıdır. Bu yaptırım baskısı devam edecek. Batı, şimdi 5. yaptırım dalgasıyla tehdit ediyor ancak biz buna alıştık. Yaptırımlar her zaman bizi güçlendirdi" ifadeleriyle anlattı.Özellikle Rusya’nın ekonomisini hedef alan yaptırımlar ile lojistik, gıda, yedek parça, teknoloji ürünleri gibi birçok alanda faaliyet gösteren şirketler ülkeden çekildi veya faaliyetlerini askıya aldı. Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Başkonsolosu Andrey Buravov da “Türk iş insanları için yeni imkanlar açılıyor. Üretim ve lojistik konusunda adımlar atılabilir” diyerek bu konuda bir çağrıda bulundu.Türkiye ve Rusya arasındaki ticaret hacmiRus Türk Ticaret Evi (ROST) Başkanı Kadir Kurtuluş, Türk yatırımcıların Rusya’daki yatırım fırsatlarını ve yatırımcıların taleplerini Sputnik’e anlattı.2021 yılı toplam dış ticaret hacminde, Türkiye’nin, Rusya ile 34.7 milyar dolara tekabül eden bir ticareti olduğunu ifade eden Kurtuluş, “Yapılan ithalatlara örnek verecek olursak hiç kuşkusuz ilk sırada tarım ürünleri geliyor. Türkiye'nin Rusya’dan 2021'de yaptığı toplam tarım ürünleri ithalatı 4.3 milyar dolar. 2021'de Rusya’dan 1.8 milyar dolar tutarında 6.7 milyon ton buğday ithal edildi. Türkiye’nin buğday ithalatının yüzde 64.6'sı Rusya’dan yapılıyor. Ayçiçek yağı ithalatında Türkiye, Rusya'nın listesinde ilk sırada yer alıyor. 2021 Haziran raporuna göre ayçiçeği ithalatının yüzde 65.5'i yine Rusya’dan sağlandı” dedi. Kurtuluş, diğer alanlardaki ticari işbirliğini ise şöyle anlattı:‘Türk firmaları bu fırsatı kesinlikle çok iyi kullanacaktır’Yaptırımların ardından Rusya’da tedariki kesilen veya azalan alanlarda Türk firmalarının faaliyet gösterebileceğini ifade eden Kurtuluş, “Bildiğiniz gibi krizin başlamasından sonra çok kısa bir zaman içinde Rusya’ya NATO ve müttefikleri tarafından daha önce eşi benzeri görülmemiş yaptırımlar uygulanmaya başlandı. Bu süreçte birçok Batılı firma geçici olarak Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırdı. Türk firmaları bu fırsatı kesinlikle çok iyi kullanıp dünya çapında bilinen Türk markalarını yeni işbirlikleri ile Rusya’da kalıcı olacak şekilde düzenleyecektir ve çok önemli büyük işbirliklerine imzalar atacaktır. Rusya Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti hem tarihsel hem kültürel alanda birbirlerine çok yakındır. Son dönemde iki devlet başkanın öncülüğünde çok önemli iş birlikleri ve anlaşmalar yapıldı” diye konuştu. Kurtuluş’un bu konudaki diğer vurguları ise şu şekilde oldu:Ruble ve Türk lirası ile ticaretTürkiye ve Rusya arasındaki yerel paralarla ticaret konusunu da değerlendiren ROST Başkanı Kurtuluş, şunları kaydetti:Rusya’da yatırım yapmak isteyen firmalara tavsiyelerRusya’ya yatırım yapmak isteyen firmalara tavsiyelerde bulunan Kurtuluş, “Rusya’ya yatırım yapmak isteyen firmaların öncelikle mutlaka ve mutlaka yatırım hususu ile ilgili kurumsal şirketlerden destek almalarını tavsiye ederim. Destek alacağınız kurumsal firmaların yönlendirilmesi ile işlemlerinizin daha hızlı, güvenilir ve hatasız yapılmasını sağlayabilirsiniz. Rusya Federasyonu Türkiye Ticaret Mümessilliği ve Rusya Federasyonu İhracat Merkezi gibi Türkiye’de bulunan Rus devlet kurumlarının da desteklerini her zaman alabilirler. ROST Rus Türk Ticaret Evi olarak bize başvuru yapan Rus ve Türk şirketlerini de bizde kurum olarak destekler veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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