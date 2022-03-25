https://tr.sputniknews.com/20220325/rus-havayolu-sirketi-aeroflot-sociden-turkiyeye-haftada-38-dogrudan-ucus-duzenleyecek-1055045295.html

Rus havayolu şirketi Aeroflot, Soçi'den Türkiye'ye haftada 38 doğrudan uçuş düzenleyecek

Rus havayolu şirketi Aeroflot, Soçi'den Türkiye'ye haftada 38 doğrudan uçuş düzenleyecek

Rusya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, Soçi’den Türkiye, Ermenistan, Mısır, İsrail, Kazakistan ve Özbekistan’a doğrudan düzenli uçuşlar... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T14:22+0300

2022-03-25T14:22+0300

2022-03-25T14:43+0300

rus aeroflot havayolları

soçi

türkiye

bilet

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1054367447_43:0:1159:628_1920x0_80_0_0_10c59b94de2270deb4f4204190553eba.jpg

Aeroflot, Soçi’den Türkiye’nin yanı sıra Ermenistan, Mısır, İsrail, Kazakistan ve Özbekistan’a düzenli doğrudan uçuşlar için bilet satışlarını başlattı. Şirketin açıklamasına göre, Soçi’den 17 yönde düzenlenecek uçuşlar Aeroflot’a bağlı Rossiya şirketi tarafından Superjet 100 uçağı ile gerçekleştirilecek.En fazla uçuş Türkiye’yeAçıklamaya göre, haftada Antalya’ya 14, Bodrum’a 3, Dalaman’a, 2 İstanbul’a 19 sefer düzenlenecek. Uçuşlar Antalya ve İstanbul’a 7 Nisan, Bodrum ve Dalaman’a 22 Nisan’da başlayacak.Türkiye söz konusu ülkeler arasında, bir hafta içinde en fazla uçuşun gerçekleştirileceği ülke oldu.Aeroflot, Minsk uçuşları dışındaki tüm yurtdışı seferlerini mart ayı başında iptal etmişti. Karar, Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya’nın, AB tarafından Rusya’ya getirilen yaptırımlar doğrultusunda uçaklara el konulmaması için yurtdışı uçuşlarından kaçınılması tavsiyesinin ardından gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220126/rus-aeroflot-sirketinin-istanbul-moskova-seferleri-tehir-edildi-1053126237.html

soçi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rus aeroflot havayolları, soçi, türkiye, bilet