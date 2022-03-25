https://tr.sputniknews.com/20220325/rus-havayolu-sirketi-aeroflot-sociden-turkiyeye-haftada-38-dogrudan-ucus-duzenleyecek-1055045295.html
Rus havayolu şirketi Aeroflot, Soçi'den Türkiye'ye haftada 38 doğrudan uçuş düzenleyecek
Rus havayolu şirketi Aeroflot, Soçi'den Türkiye'ye haftada 38 doğrudan uçuş düzenleyecek
Rusya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, Soçi’den Türkiye, Ermenistan, Mısır, İsrail, Kazakistan ve Özbekistan’a doğrudan düzenli uçuşlar... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T14:22+0300
2022-03-25T14:22+0300
2022-03-25T14:43+0300
rus aeroflot havayolları
soçi
türkiye
bilet
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Aeroflot, Soçi’den Türkiye’nin yanı sıra Ermenistan, Mısır, İsrail, Kazakistan ve Özbekistan’a düzenli doğrudan uçuşlar için bilet satışlarını başlattı. Şirketin açıklamasına göre, Soçi’den 17 yönde düzenlenecek uçuşlar Aeroflot’a bağlı Rossiya şirketi tarafından Superjet 100 uçağı ile gerçekleştirilecek.En fazla uçuş Türkiye’yeAçıklamaya göre, haftada Antalya’ya 14, Bodrum’a 3, Dalaman’a, 2 İstanbul’a 19 sefer düzenlenecek. Uçuşlar Antalya ve İstanbul’a 7 Nisan, Bodrum ve Dalaman’a 22 Nisan’da başlayacak.Türkiye söz konusu ülkeler arasında, bir hafta içinde en fazla uçuşun gerçekleştirileceği ülke oldu.Aeroflot, Minsk uçuşları dışındaki tüm yurtdışı seferlerini mart ayı başında iptal etmişti. Karar, Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya’nın, AB tarafından Rusya’ya getirilen yaptırımlar doğrultusunda uçaklara el konulmaması için yurtdışı uçuşlarından kaçınılması tavsiyesinin ardından gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220126/rus-aeroflot-sirketinin-istanbul-moskova-seferleri-tehir-edildi-1053126237.html
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Rus havayolu şirketi Aeroflot, Soçi'den Türkiye'ye haftada 38 doğrudan uçuş düzenleyecek
14:22 25.03.2022 (güncellendi: 14:43 25.03.2022)
Rusya’nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Aeroflot, Soçi’den Türkiye, Ermenistan, Mısır, İsrail, Kazakistan ve Özbekistan’a doğrudan düzenli uçuşlar düzenleyeceğini açıkladı. Türkiye’ye haftada 38 sefer yapılacak.
Aeroflot, Soçi’den Türkiye’nin yanı sıra Ermenistan, Mısır, İsrail, Kazakistan ve Özbekistan’a düzenli doğrudan uçuşlar için bilet satışlarını başlattı. Şirketin açıklamasına göre, Soçi’den 17 yönde düzenlenecek uçuşlar Aeroflot’a bağlı Rossiya şirketi tarafından Superjet 100 uçağı ile gerçekleştirilecek.
En fazla uçuş Türkiye’ye
Açıklamaya göre, haftada Antalya’ya 14, Bodrum’a 3, Dalaman’a, 2 İstanbul’a 19 sefer düzenlenecek. Uçuşlar Antalya ve İstanbul’a 7 Nisan, Bodrum ve Dalaman’a 22 Nisan’da başlayacak.
Türkiye söz konusu ülkeler arasında, bir hafta içinde en fazla uçuşun gerçekleştirileceği ülke oldu.
Aeroflot, Minsk uçuşları dışındaki tüm yurtdışı seferlerini mart ayı başında iptal etmişti. Karar, Rus havacılık ajansı Rosaviatsiya’nın, AB tarafından Rusya’ya getirilen yaptırımlar doğrultusunda uçaklara el konulmaması için yurtdışı uçuşlarından kaçınılması tavsiyesinin ardından gelmişti.