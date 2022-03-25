https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-sofyadaki-sovyet-ordusu-anitina-saldiridan-dolayi-derinden-ofkeliyiz-1055055214.html
Rusya: Sofya’daki Sovyet Ordusu Anıtı’na saldırıdan dolayı derinden öfkeliyiz
Rusya: Sofya’daki Sovyet Ordusu Anıtı’na saldırıdan dolayı derinden öfkeliyiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus karşıtı histeri bağlamında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Sovyet Ordusu Anıtı’na yapılan saldırının... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T20:52+0300
2022-03-25T20:52+0300
2022-03-25T20:52+0300
ukrayna krizi
sscb
mariya zaharova
ikinci dünya savaşı
anıt
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Zaharova’nın yazılı açıklamasında, Bulgaristan’da Rus karşıtı histeri bağlamında Sovyet Ordusu Anıtı’na ve Lozenets toplu mezarına saldırılar düzenlendiği belirtilerek, “Avrupa’yı Nazizm’den kurtarmak için canlarını veren Sovyet askerlerin anısıyla alay edilmesine derinden öfkeliyiz. Bulgaristan’ın yetkili makamlarının kapsamlı soruşturma gerçekleştirmesi ve bu suça karışanları adalete teslim etmesi gerekiyor. Bir kez daha Bulgaristan yönetimini, mevcut ikili anlaşmalara uygun olarak anıtların korumasını güçlendirmek için kapsamlı önlemler almaya çağırıyoruz” dendi.“Makul, medeni yaklaşım hakim olmalı” diyen Zaharova, “Siyasi durum, iki ülke ve kardeş halkın ortak tarihinin anıtlarına saldırılara mazeret olamaz” diye ekledi.
sscb
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MIA „Rosiya Segodnya“
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feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
sscb, mariya zaharova, ikinci dünya savaşı, anıt
Rusya: Sofya’daki Sovyet Ordusu Anıtı’na saldırıdan dolayı derinden öfkeliyiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus karşıtı histeri bağlamında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Sovyet Ordusu Anıtı’na yapılan saldırının derin öfke kaynağı olduğunu, Bulgaristan yönetiminin soruşturma gerçekleştirerek suçluları cezalandırması gerektiğini belirtti.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, Bulgaristan’da Rus karşıtı histeri bağlamında Sovyet Ordusu Anıtı’na ve Lozenets toplu mezarına saldırılar düzenlendiği belirtilerek, “Avrupa’yı Nazizm’den kurtarmak için canlarını veren Sovyet askerlerin anısıyla alay edilmesine derinden öfkeliyiz. Bulgaristan’ın yetkili makamlarının kapsamlı soruşturma gerçekleştirmesi ve bu suça karışanları adalete teslim etmesi gerekiyor. Bir kez daha Bulgaristan yönetimini, mevcut ikili anlaşmalara uygun olarak anıtların korumasını güçlendirmek için kapsamlı önlemler almaya çağırıyoruz” dendi.
“Makul, medeni yaklaşım hakim olmalı” diyen Zaharova, “Siyasi durum, iki ülke ve kardeş halkın ortak tarihinin anıtlarına saldırılara mazeret olamaz” diye ekledi.