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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-sofyadaki-sovyet-ordusu-anitina-saldiridan-dolayi-derinden-ofkeliyiz-1055055214.html
Rusya: Sofya’daki Sovyet Ordusu Anıtı’na saldırıdan dolayı derinden öfkeliyiz
Rusya: Sofya’daki Sovyet Ordusu Anıtı’na saldırıdan dolayı derinden öfkeliyiz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus karşıtı histeri bağlamında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Sovyet Ordusu Anıtı’na yapılan saldırının... 25.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-25T20:52+0300
2022-03-25T20:52+0300
ukrayna krizi
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mariya zaharova
ikinci dünya savaşı
anıt
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Zaharova’nın yazılı açıklamasında, Bulgaristan’da Rus karşıtı histeri bağlamında Sovyet Ordusu Anıtı’na ve Lozenets toplu mezarına saldırılar düzenlendiği belirtilerek, “Avrupa’yı Nazizm’den kurtarmak için canlarını veren Sovyet askerlerin anısıyla alay edilmesine derinden öfkeliyiz. Bulgaristan’ın yetkili makamlarının kapsamlı soruşturma gerçekleştirmesi ve bu suça karışanları adalete teslim etmesi gerekiyor. Bir kez daha Bulgaristan yönetimini, mevcut ikili anlaşmalara uygun olarak anıtların korumasını güçlendirmek için kapsamlı önlemler almaya çağırıyoruz” dendi.“Makul, medeni yaklaşım hakim olmalı” diyen Zaharova, “Siyasi durum, iki ülke ve kardeş halkın ortak tarihinin anıtlarına saldırılara mazeret olamaz” diye ekledi.
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sscb, mariya zaharova, ikinci dünya savaşı, anıt

Rusya: Sofya’daki Sovyet Ordusu Anıtı’na saldırıdan dolayı derinden öfkeliyiz

20:52 25.03.2022
© REUTERS / SPASIYANA SERGIEVASovyet Ordusu Anıtı, Sofya
Sovyet Ordusu Anıtı, Sofya - Sputnik Türkiye, 1920, 25.03.2022
© REUTERS / SPASIYANA SERGIEVA
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus karşıtı histeri bağlamında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Sovyet Ordusu Anıtı’na yapılan saldırının derin öfke kaynağı olduğunu, Bulgaristan yönetiminin soruşturma gerçekleştirerek suçluları cezalandırması gerektiğini belirtti.
Zaharova’nın yazılı açıklamasında, Bulgaristan’da Rus karşıtı histeri bağlamında Sovyet Ordusu Anıtı’na ve Lozenets toplu mezarına saldırılar düzenlendiği belirtilerek,Avrupa’yı Nazizm’den kurtarmak için canlarını veren Sovyet askerlerin anısıyla alay edilmesine derinden öfkeliyiz. Bulgaristan’ın yetkili makamlarının kapsamlı soruşturma gerçekleştirmesi ve bu suça karışanları adalete teslim etmesi gerekiyor. Bir kez daha Bulgaristan yönetimini, mevcut ikili anlaşmalara uygun olarak anıtların korumasını güçlendirmek için kapsamlı önlemler almaya çağırıyoruz” dendi.
“Makul, medeni yaklaşım hakim olmalı” diyen Zaharova, “Siyasi durum, iki ülke ve kardeş halkın ortak tarihinin anıtlarına saldırılara mazeret olamaz” diye ekledi.
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