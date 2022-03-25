https://tr.sputniknews.com/20220325/rusya-sofyadaki-sovyet-ordusu-anitina-saldiridan-dolayi-derinden-ofkeliyiz-1055055214.html

Rusya: Sofya’daki Sovyet Ordusu Anıtı’na saldırıdan dolayı derinden öfkeliyiz

Rusya: Sofya’daki Sovyet Ordusu Anıtı’na saldırıdan dolayı derinden öfkeliyiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus karşıtı histeri bağlamında Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da Sovyet Ordusu Anıtı’na yapılan saldırının... 25.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-25T20:52+0300

2022-03-25T20:52+0300

2022-03-25T20:52+0300

ukrayna krizi

sscb

mariya zaharova

ikinci dünya savaşı

anıt

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Zaharova’nın yazılı açıklamasında, Bulgaristan’da Rus karşıtı histeri bağlamında Sovyet Ordusu Anıtı’na ve Lozenets toplu mezarına saldırılar düzenlendiği belirtilerek, “Avrupa’yı Nazizm’den kurtarmak için canlarını veren Sovyet askerlerin anısıyla alay edilmesine derinden öfkeliyiz. Bulgaristan’ın yetkili makamlarının kapsamlı soruşturma gerçekleştirmesi ve bu suça karışanları adalete teslim etmesi gerekiyor. Bir kez daha Bulgaristan yönetimini, mevcut ikili anlaşmalara uygun olarak anıtların korumasını güçlendirmek için kapsamlı önlemler almaya çağırıyoruz” dendi.“Makul, medeni yaklaşım hakim olmalı” diyen Zaharova, “Siyasi durum, iki ülke ve kardeş halkın ortak tarihinin anıtlarına saldırılara mazeret olamaz” diye ekledi.

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sscb, mariya zaharova, ikinci dünya savaşı, anıt