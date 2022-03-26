Binali Yıldırım: Erdoğan 1 ayda 35 liderle görüştü, Ukrayna'daki sıkıntının durması için
23:11 26.03.2022 (güncellendi: 23:12 26.03.2022)
© İHA / CEM GÜNEY KILIÇ - ÖMER KARAOĞLUAK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım
© İHA / CEM GÜNEY KILIÇ - ÖMER KARAOĞLU
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Recep Tayyip Erdoğan bir ayda 35 liderle ya yüz yüze görüştü, ya telefonda görüştü. Niye, Ukrayna'da, Rusya'da bu sıkıntının, operasyonun durması için. Biz yaşatmayı hedefleyen bir anlayıştan geliyoruz” dedi.
Sancaktepe’de Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezi’nde düzenlenen AK Parti Sancaktepe Danışma Meclisi toplantısı AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü’nün katılımıyla gerçekleştirildi.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:
'Gözü Türkiye'de olan 2 milyar insan var'
30 trilyon dolar ticaretin döndüğü bir coğrafyada bulunuyoruz. Gözü Türkiye'de olan 2 milyar insan var. Onun için Recep Tayyip Erdoğan bir ayda 35 liderle ya yüz yüze görüştü, ya telefonda görüştü. Niye? Ukrayna'da, Rusya'da bu sıkıntının, operasyonun durması için. Biz yaşatmayı hedefleyen bir anlayıştan geliyoruz. AK Parti iktidarından önce sıralama nasıldı? Önce devlet sonra bürokrasi, sonunda da millet. Millet çalışacak çabalayacak, bürokrasiye, devlete hizmet edecek. AK Parti iktidarı bunu tam tersine çevirdi. Millet hem tepede, bürokrasi onun altında devlet de onun altında. Yani milletine efendilik yapmayan, milletine hizmet yapan bir anlayış var. Bir liderimiz var. Bir partimiz var. AK Parti anlayışı 20 yıldır devam ediyor.
70’te nasıldı? Anarşiden, zayıf hükümetlerden illallah eden, enflasyonda, ekonomide büyük bedeller ödeyen bir Türkiye. Sekiz ayı geçmeyen bir hükümet ömrü. Sürekli müdahaleler, sürekli darbe girişimleri. Bu ülkenin başbakanını, bakanını ipe gönderen alçaklık bu tarihlerde görüldü. İnsanlık ayıbı burada görüldü. Ve onlara, o adaya itibarını veren yine AK Parti oldu, Recep Tayyip Erdoğan oldu. Rize Artvin arasına dünyanın beşinci, Avrupa'nın ikinci denize yapılmış havaalanını da bitirdik. Onu da yakında açacağız. Gümüşhane Bayburt arasında bir havaalanına daha başladık. O da bitmek üzere. Onu da açacağız.