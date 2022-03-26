Binali Yıldırım: Erdoğan 1 ayda 35 liderle görüştü, Ukrayna'daki sıkıntının durması için

30 trilyon dolar ticaretin döndüğü bir coğrafyada bulunuyoruz. Gözü Türkiye'de olan 2 milyar insan var. Onun için Recep Tayyip Erdoğan bir ayda 35 liderle ya yüz yüze görüştü, ya telefonda görüştü. Niye? Ukrayna'da, Rusya'da bu sıkıntının, operasyonun durması için. Biz yaşatmayı hedefleyen bir anlayıştan geliyoruz. AK Parti iktidarından önce sıralama nasıldı? Önce devlet sonra bürokrasi, sonunda da millet. Millet çalışacak çabalayacak, bürokrasiye, devlete hizmet edecek. AK Parti iktidarı bunu tam tersine çevirdi. Millet hem tepede, bürokrasi onun altında devlet de onun altında. Yani milletine efendilik yapmayan, milletine hizmet yapan bir anlayış var. Bir liderimiz var. Bir partimiz var. AK Parti anlayışı 20 yıldır devam ediyor.