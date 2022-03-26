https://tr.sputniknews.com/20220326/edirneye-akin-eden-bulgar-ve-yunanlar-adim-atacak-yer-birakmadi-aldiklarini-guclukle-tasidi-1055063315.html

Edirne'ye akın eden Bulgar ve Yunanlar adım atacak yer bırakmadı, aldıklarını güçlükle taşıdı

Edirne'ye akın eden Bulgar ve Yunanlar adım atacak yer bırakmadı, aldıklarını güçlükle taşıdı

Alışveriş yapmak için sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın eden Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. 26.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-26T12:24+0300

2022-03-26T12:24+0300

2022-03-26T12:28+0300

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Edirne'ye son aylarda gelen Bulgar ve Yunan turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Turistlerin alışveriş cenneti haline gelen Edirne'de kurulan Ulus Pazarına akın eden Bulgar ve Yunan turistler, giyim ihtiyaçlarının çoğunu buradan karşıladı. Alışveriş yapan turistler aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarda adım atılacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar ve Yunan plakalı araçlar adeta şehri istila etti. Turistler, buldukları her yere aracını park etti. Nehir kenarları ve oyun bahçeleri adeta otoparka döndü. Edirne esnafından Salim Mızrak, gelen turistlerin her şey aldığını söyledi. Özellikle Yunanlıların çok daha fazla alışveriş yaptığını belirten Mızrak, esnafın mutlu olduğunu ifade etti. Esnaf Canan Koç da, yüzlerinin güldüğünü söyledi. Bir başka esnaf Selami Şahin, pazarda alışveriş izdihamı yaşandığını söyleyerek, "Akın vardı. Bugün çok güzel alışveriş yaptılar. Otoparklar doldu taştı. Bugün çok ayrı bir gündü buldukları her şeyi aldılar" dedi. Bulgaristanlı turistler de, Edirne'de fiyatların Bulgaristan'a göre çok daha ucuz olduğunu belirterek, "Bulgaristan çok pahalı. Edirne'ye gelip 3 bin liralık alışveriş yapıyoruz. Her şeyi buradan alıyoruz" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220220/bulgarlar-edirneye-akin-etti-et-yag-su-ekmek-her-seyimizi-aldik-1054047074.html

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