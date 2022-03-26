Türkiye
CANLI | Donetsk: Ukrayna ordusu son 24 saatte 64 asker yitirdi
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220326/edirneye-akin-eden-bulgar-ve-yunanlar-adim-atacak-yer-birakmadi-aldiklarini-guclukle-tasidi-1055063315.html
Edirne'ye akın eden Bulgar ve Yunanlar adım atacak yer bırakmadı, aldıklarını güçlükle taşıdı
Edirne'ye akın eden Bulgar ve Yunanlar adım atacak yer bırakmadı, aldıklarını güçlükle taşıdı
Alışveriş yapmak için sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın eden Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. 26.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-26T12:24+0300
2022-03-26T12:28+0300
türkiye
edirne
bulgaristan
yunanistan
alışveriş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055063290_3:0:1770:994_1920x0_80_0_0_2d171a8074547353c0d7868dc21ca4a0.jpg
Edirne'ye son aylarda gelen Bulgar ve Yunan turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Turistlerin alışveriş cenneti haline gelen Edirne'de kurulan Ulus Pazarına akın eden Bulgar ve Yunan turistler, giyim ihtiyaçlarının çoğunu buradan karşıladı. Alışveriş yapan turistler aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarda adım atılacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar ve Yunan plakalı araçlar adeta şehri istila etti. Turistler, buldukları her yere aracını park etti. Nehir kenarları ve oyun bahçeleri adeta otoparka döndü. Edirne esnafından Salim Mızrak, gelen turistlerin her şey aldığını söyledi. Özellikle Yunanlıların çok daha fazla alışveriş yaptığını belirten Mızrak, esnafın mutlu olduğunu ifade etti. Esnaf Canan Koç da, yüzlerinin güldüğünü söyledi. Bir başka esnaf Selami Şahin, pazarda alışveriş izdihamı yaşandığını söyleyerek, "Akın vardı. Bugün çok güzel alışveriş yaptılar. Otoparklar doldu taştı. Bugün çok ayrı bir gündü buldukları her şeyi aldılar" dedi. Bulgaristanlı turistler de, Edirne'de fiyatların Bulgaristan'a göre çok daha ucuz olduğunu belirterek, "Bulgaristan çok pahalı. Edirne'ye gelip 3 bin liralık alışveriş yapıyoruz. Her şeyi buradan alıyoruz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220220/bulgarlar-edirneye-akin-etti-et-yag-su-ekmek-her-seyimizi-aldik-1054047074.html
türkiye
edirne
bulgaristan
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/1a/1055063290_224:0:1549:994_1920x0_80_0_0_9c942abc0496514aaa1a20aff45090ce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
edirne, bulgaristan, yunanistan, alışveriş

Edirne'ye akın eden Bulgar ve Yunanlar adım atacak yer bırakmadı, aldıklarını güçlükle taşıdı

12:24 26.03.2022 (güncellendi: 12:28 26.03.2022)
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA-AW579030Edirne'ye gelen Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları
Edirne'ye gelen Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2022
© İHA / MEHMET BASMACI - ŞENER URFA-AW579030
Alışveriş yapmak için sabahın erken saatlerinde Edirne'ye akın eden Bulgaristan ve Yunanistan vatandaşları, aldıklarını taşımakta güçlük çekti.
Edirne'ye son aylarda gelen Bulgar ve Yunan turistlerin sayısı her geçen gün artıyor. Turistlerin alışveriş cenneti haline gelen Edirne'de kurulan Ulus Pazarına akın eden Bulgar ve Yunan turistler, giyim ihtiyaçlarının çoğunu buradan karşıladı. Alışveriş yapan turistler aldıklarını taşımakta güçlük çekti.

Pazarda adım atılacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar ve Yunan plakalı araçlar adeta şehri istila etti. Turistler, buldukları her yere aracını park etti. Nehir kenarları ve oyun bahçeleri adeta otoparka döndü.


Edirne esnafından Salim Mızrak, gelen turistlerin her şey aldığını söyledi. Özellikle Yunanlıların çok daha fazla alışveriş yaptığını belirten Mızrak, esnafın mutlu olduğunu ifade etti. Esnaf Canan Koç da, yüzlerinin güldüğünü söyledi. Bir başka esnaf Selami Şahin, pazarda alışveriş izdihamı yaşandığını söyleyerek, "Akın vardı. Bugün çok güzel alışveriş yaptılar. Otoparklar doldu taştı. Bugün çok ayrı bir gündü buldukları her şeyi aldılar" dedi.


Bulgaristanlı turistler de, Edirne'de fiyatların Bulgaristan'a göre çok daha ucuz olduğunu belirterek, "Bulgaristan çok pahalı. Edirne'ye gelip 3 bin liralık alışveriş yapıyoruz. Her şeyi buradan alıyoruz" dedi.
Bulgarlar Edirne'ye akın etti: Et, yağ, su, ekmek, her şeyimizi aldık - Sputnik Türkiye, 1920, 20.02.2022
TÜRKİYE
Bulgarlar Edirne'ye akın etti: 'Et, yağ, su, ekmek, her şeyimizi aldık'
20 Şubat, 13:36
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала